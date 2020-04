Florin Cîţu spune că există dovezi că site-ul IMM Invest a fost victima unui atac informatic: Cine a atacat acest site? De ce a fost atacat?

"FNGCIMM a prezentat public date care indică un atac informatic asupra site-ului IMM Invest. Cine a atacat acest site? De ce a fost atacat?", a scris Florin Cîţu pe Facebook.

El a adăugat că instituţiile statului lucrează în acest moment, iar informaţiile respective vor fi prezentate public atunci când vor fi disponibile.

"Procedura de înregistrare se va relua de la zero. Acest site este un registru unic electronic prin care se analizează DOAR dacă aplicantul este eligibil şi are statut de IMM. Principiul de înscriere în program NU ESTE primul venit, primul servit. Aplicaţia rămâne deschisa până la sfârşitul acestui an. Cel mai important program de susţinere a IMM-urilor din ultimii 30 de ani va funcţiona şi va funcţiona excelent", a afirmat Cîţu.

Platforma IMM Invest pentru înscrierea în programul de credite garantate de stat pentru IMM s-a blocat la puţin timp de la anunţarea programului, ministrul Finanţelor Florin Cîţu afirmând că probabil aceleaşi personaje care aruncă cu noroi în tot ceea ce face guvernul au atacat site-ul IMM INVEST şi avertizând că va afla cine este în spatele acestui atac.





”Probabil aceleaşi personaje care aruncă cu noroi în tot ceea ce face guvernul au atacat site-ul IMM INVEST. Nici eu şi nici românii oneşti care au acum nevoie de aceste resurse nu ne aşteptam la o asemenea ticăloşie. Nicio problemă. Continuăm. Mergem înainte. Aflăm cine este în spatele acestui atac şi îi voi prezenţa public. De un lucru vă asigur pe toţi. Pe perioada cât site-ul nu funcţionează nu se înregistrează nimeni în acest program. Nu permit nicio şmecherie”, a scris Cîţu pe Facebook.

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a anunţat că, începând de vineri, IMM-urile din România au acces la programul IMM Invest, prin care pot beneficia de credite garantate cu până la 90%.

”Astăzi, la ora 10:00, am început cel mai amplu program de susţinere a IMM - IMM Invest. Cu un simpluclick şi completarea unui formular, IMM au acces la credite garantate cu până la 90% pentru investiţii şi capital de lucru. Guvernul României porneşte al treilea prorgram important, după programul cu şomajul tehnic şi cel al amânării ratelor clienţilor la bancă. Este important nu doar prin dimensiune, dar tot astăzi începem şi etapa a doua, cea de repornire a economiei. Faţă de celelate două programe, IMM Invest nu are nicio condiţionalitate, se adresează tuturor IMM, nu doar celor afectate de criza coronavirus. Este un program care poate fi accesat tot timpul anului, dar implicaţiile sunt pe termen lung. Este un program prin care începem repornirea economiei”, a declarat ministrul.

La puţin timp după aceea, site-ul s-a blocat.

"Portalul imminvest.ro a înregistrat o rată de înscriere de peste 200 aplicaţii pe secundă încă din primele momente de la deschiderea aplicaţiei, fiind într-o creştere exponenţială. Ambele site-uri, www.fngcimm.ro şi www.imminvest.ro, au fost blocate la scurt timp de la deschiderea aplicaţiei. În etapa de dezvoltare şi testare au fost verificate şi validate atât condiţiile de securitate, cât şi condiţiile funcţionale, în cazul unei sarcini ridicate. Toate aceste elemente ne ridică suspiciuni întemeiate privind un posibil atac cibernetic sofisticat. În acest moment, echipa de suport tehnic a aplicaţiei depune toate eforturile pentru remedierea problemelor tehnice”, a transmis Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii.