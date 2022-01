E.On: Numărul restanţierilor la energie a crescut cu 30%. Amenzile au fost date pentru greşeli răzleţe

Cea mai mare întârziere a unei facturi la E.ON depăşeşte un an de zile.

“Valoarea totală a facturilor restante aparţinând clienţilor rezidenţiali înregistrate la data de 31 decembrie 2021 a fost cu 33,5% mai mare decât la 31 decembrie 2020”, spun reprezentanţii companiei, citaţi de Hotnews

Conform sursei citate, valoarea medie a facturilor restante aparţinând clienţilor rezidenţiali înregistrate la finalul anului trecut a fost de 257 lei, faţă de 248 lei la 31 decembrie 2020.

Într-un interviu acordat Agerpres de directorul general al E.ON România, Volker Raffel a spus: câştigul pe care noi, furnizorii, îl primim nu s-a schimbat.

"Ceea ce s-a schimbat este că producătorii cer cu mult mai mulţi bani decât o făceau înainte. Iar noi trebuie să cumpărăm energie pentru consumatorii noştri şi suntem expuşi la aceste preţuri. Nu ştiu exact ce s-a întâmplat acolo. Am câteva explicaţii. Dar ceea ce s-a întâmplat acolo e nebunie", a spus Raffel.

Nu mai găsim să cumpărăm nicăieri energie la preţuri rezonabile. Dar trebuie să o cumpărăm în fiecare zi, pentru că nu putem să le spunem clienţilor noştri că a fost prea scumpă şi nu o să le livrăm energie. Trebuie să o facem.

"Componenta de taxe din factură, de asemenea, a crescut. Majoritatea producătorilor sunt deţinuţi de către stat, iar statul ia o mare parte din suma facturată. Deci cred că a fost puţin neînţeles ce se întâmplă aici, pentru că numele nostru este pe factura pe care o primesc clienţii, acest lucru este adevărat, dar doar o mică parte, iar această parte nu a crescut, din factură este responsabilitatea noastră", a explicat el.

Restul sumei din factură, spune Raffel, este responsabilitatea producătorilor, importatorilor şi a statului. "Şi 100% din creşterea din factură merge în altă parte, nu la noi, şi suntem într-o situaţie nefericită".

Întrebaţi pentru ce abatere au fost amendaţi de autorităţi, reprezentanţii E.On au declarat pentru Agerpres că au fost greşeli răzleşe care au fost remediate.

„ Amenda pe care am primit-o a fost pentru greşeli răzleţe pe care le-am făcut în lunile trecute şi nu au nicio legătură cu aplicarea acestei legi. Aşa cum am spus, controlul pe tema aplicării acestei legi a avut loc săptămâna trecută şi nu am primit nicio amendă, ci doar confirmare (că am implementat legea aşa cum trebuie - n.r.). Unele controale încă se derulează, dar avem un singur sistem şi am emis facturile peste tot în acelaşi mod şi deja ni s-a confirmat că am făcut acest lucru în mod corect.

Şi sunt foarte mândru că am fost capabili să ne schimbăm sistemul de facturare în termen de câteva zile. Sunt mândru de colegii noştri care au reuşit asta. Nu am văzut în nicio altă ţară ca un sistem atât de uriaş de facturare să fie schimbat în decurs de câteva zile şi să funcţioneze corec”, a spus directorul general al E.ON România, Volker Raffel.