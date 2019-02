Dăncilă: Creşterea alocaţiilor, aplicată de la 1 martie. Iohannis trebuie să urgenteze promulgarea bugetului

”Sper că domnul preşedinte va promulga cât mai rapid legea bugetului de stat în aşa fel încât de la 1 martie să fie plătite alocaţiile mărite pentru copii. Adoptăm astăzi ordonanţa de urgenţă care ne va permite acest lucru. După cum ştiţi coaliţia PSD-ALDE a identificat corect sursa de finanţare şi guvernul a pregătit acest act imediat după vodul din parlament. Astfel, începând cu 1 martie 2019 copiii cu vârsta de până la doi ani vor primi 300 de lei lunar. Aceeaşi sumă va fi acordată şi pentru copii cu dizabilităţi până la împlinirea vârstei de 18 ani. Tot de la 1 martie cuantumul alocaţie luni lunară pentru copii cu vârsta cuprinsă între 18 ani va creşte la 150 de lei. Această sumă va fi acordată şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile de învăţământului liceal sau profesional până la finalizarea acestor studii”, a anunţat la începutul şedinţei de Guvern Viorica Dăncilă.





Ea a mai spus că sunt asigurate sumele necesare pentru aceste măsuri.

”Îmi exprim speranţa că preşedintele României va depăşi jocul politic şi o va promulga. Altfel, orice blocaj nu face altceva decât să confirme încă o dată demersul demagogic al opoziţiei şi al preşedintelui Iohannis în încercarea de a aduna cât mai multe voturi”, a mai spus premierul.





Anterior, minisrul Muncii, Marius Budăi, spunea că ordonanţa a fost redactată vineri. „Sperăm ca până mâine să putem obţine toate avizele şi să intrăm în şedinţa de Guvern cu ea (…) Am prevăzut în Ordonanţă ca această majorare să fie aplicată de la 1 martie”, a declarat, luni, Marius Budăi.

Potrivit acestuia, în proiectul de Ordonanţă sunt prevăzute şi majorări ale alocaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi, respectiv de la 200 la 300 de lei.

„Era vorba de copiii cu dizabilităţi între 2 şi 18 ani şi ulterior, dacă urmează anumite studii, până la 26 de ani, dar vorbim între 2 şi 18 ani, care nu erau cuprinse în ceea ce a citit colegul nostru, şi am rearanjat sumele, am recalculat şi am asigurat şi majorarea pentru ei. Am propus în text majorarea şi pentru ei de la 200 de lei la 300 de lei”, a mai spus ministrul Muncii.

Impactul financiar al măsurii este de 2,1 miliarde lei, a anunţat, duminică, ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici.

Camera Deputaţilor a adoptat, vinerea trecută, decizonal, modificarea Legii privind plafoanele, care prevede mărirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76%, pentru a susţine financiar creşterea alocaţiilor pentru copii.

Iniţial, PNL propusese ca sursă de finanţare pentru majorarea alocaţiei banii din excedentul înregistrat de bugetul asigurărilor sociale. Liviu Dragnea a propus ca banii să fie luaţi din majorarea deficitului bugetar, pentru că, amendamentul PNL care prevedea ca finanţarea să fie făcut din excendentul pe pensii este neaplicabilă.

Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului a adoptat, în aceeaşi zi, bugetul pentru 2019.

Deşi OUG privind majorarea alocaţiilor copiilor nu figurează pe ordinea de zi a şedinţei de marţi, Executivul ar putea-o introduce ulterior, aşa cum s-a întâmplat în numeroase cazuri.

