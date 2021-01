Cele cinci condiţii esenţiale prin care şoferii vor putea face decontarea directă a daunelor RCA

Astfel, decontarea directă a poliţei RCA va fi obligatorie, spre deosebire de prezent, când aceasta este facultativă şi costă mai mult. Acum, şoferii îşi recuperează daunele de la asigurătorul vinovatului de accident.

„Se are în vedere protecţia financiară a persoanei prejudiciate, astfel încât să beneficieze de repararea într-un timp cât mai scurt a prejudiciului material suferit. Astfel, consumatorul nu va mai fi nevoit să contacteze un asigurător cu care nu are o relaţie contractuală prealabilă şi pe care nu l-a ales conform propriilor criterii, astfel încât criteriul de alegere a contractului RCA să depindă de alte elemente decât cele referitoare la nivelul preţului asigurării RCA. În al doilea rând, dar la fel de important, este faptul că persoana prejudiciată nu are la dispoziţie aceleaşi instrumente pe care le are propriul asigurător, astfel încât să poată constrânge asigurătorul persoanei vinovate să soluţioneze cazul într-un termen cât mai scurt şi la un nivel just al despăgubirii”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Acum, şoferii se vor adresa pentru plata despăgubirilor propriului asigurător.

Există, totuşi, cinci condiţii cumulative care trebuie îndeplinite pentru ca decontarea directă RCA să funcţioneze, mai precis:

a) accidentele auto se produc pe teritoriul României.

b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România.

c) prejudiciile au rezultat în urma unui eveniment produs exclusiv între două vehicule.

d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului.

e) din accident s-au produs prejudicii exclusiv vehiculelor.

Astfel, în cazurile în care se îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile, persoana prejudiciată avizează dauna la propriul asigurător RCA.

Asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate va verifica valabilitatea asigurărilor RCA ale vehiculelor implicate în accident prin interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, iar rezultatul interogării este opozabil ambilor asigurători.

După ce a plătit despăgubirile, asigurătorul RCA al persoanei păgubite va notifica asigurătorul persoanei vinovate cu privire la sumele achitate, prin intermediul unei cereri de rambursare. Asigurătorul celui care a provocat accidentul trebuie să achite sumele în termen de maximum 10 zile de la data notificării cererii de rambursare.

Dacă asigurătorul nu face acest lucru sau dacă diminuează nejustificat cuantumul despăgubirii, acesta va plăti penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire datorate sau la diferenţa de sumă neachitată.