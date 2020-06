Cîţu, optimist că România îşi va păstra rating-ul: Agenţiile nu au cum să ignore succesul

„Sper la o păstrare a ratingului. Aş fi surprins să nu fie apreciată performanţa din primul trimestru”, a declarat Florin Cîţu, într-un interviu pentru Agerpres.

El a făcut referire la faptul că România a avut creştere economică în primele trei luni, în ciuda scenariilor apocaliptice, şi la faptul că emisiunea de euroobligaţiuni a fost un succes.

„Faptul că am avut creştere economică în primul trimestru a resetat toate modele macroeconomice. Erau acele scenarii apocaliptice la începutul anului, dar nu mai pot să existe acum pentru că orice scenariu are la bază un model econometric şi acel model econometric trebuie reanalizat cu această informaţie. Deci situaţia e îmbunătăţită natural prin faptul că am avut o etapă. De aceea, am ţinut foarte mult şi în discuţiile cu colegii mei şi în măsurile pe care le-am luat să fie măsuri care să ajute economia reală. Şi am lăsat foarte mulţi bani în economie în martie şi aprilie şi mai. Măsurile pe care le-am luat de exemplu pe fiscalitate, nu vorbesc despre altceva, înseamnă un ajutor implicit companiilor cu amânarea taxelor sau scutiri de taxe, bonificaţii, de 15 miliarde de lei doar pentru martie şi aprilie. Deci vă daţi seama că această infuzie de capital, bani care au rămas în companii şi acestea ştiu foarte bine ce să facă cu ei, e clar că au ajutat economia şi s-a văzut. De aceea spun că eu sunt un optimist moderat. Cred că agenţiile de rating vor lua în calcul exact ce am făcut în aceste luni şi nu pot să ignore, nu au cum să ignore succesul emisiunii de obligaţiuni şi nu au cum să ignore că am păstrat creştere economică în primul trimestru”, a afirmat Cîţu.

Cât priveşte o eventuală reducere a ratingului de ţară, ministru Finanţelor a declarat că o asemenea decizie ar avea consecinţe pe termen lung.

„Nici nu vreau să mă gândesc. O reducere a ratingului mai ales că astăzi suntem în continuare la un rating recomandat pentru investiţii. O reducere a ratingului ar crea probleme nu pe termen scurt, pentru că pe termen scurt putem să administrăm situaţia şi avem resursele, dar pe termen lung pentru România. Nici nu vreau să mă gândesc ce ar însemna acest lucru, dar vom vedea”, a mai spus Florin Cîţu.

Interviul complet pe Agerpres.