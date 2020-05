Ce măsuri de siguranţă iau hotelurile pentru deschidere. Oaspeţii îşi vor putea face singuri curăţenie în camere

Cele trei hoteluri dezvoltate şi administrate de Apex Alliance Hotel Management în Bucureşti - Hilton Garden Inn Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport şi Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca – vor fi gata să îşi întâmpine turiştii prin implementarea unor măsuri semnificativ sporite de siguranţă, odată cu ridicarea restricţiilor şi cu revenirea cererii pentru cazare.

Cele trei hoteluri, care oferă un număr total de 678 de camere în zone strategice ale Bucureştiului – Centrul Vechi, Aeroportul Internaţional Henri Coandă şi zona de business din nordul Capitalei, vor fi dezinfectate de o companie certificată înainte de a-şi redeschide uşile pentru turişti, prin proceduri avansate de dezinfecţie aprobate de instituţii abilitate în domeniu. De asemenea, oaspeţii vor avea opţiunea de a-şi face singuri curăţenie în camere, stând astfel la distanţă de angajaţii hotelului şi câştigând puncte în conturile lor de membri, pe care le pot transforma ulterior în reduceri la cazările următoare sau la restaurantele hotelurilor. În cazul în care oaspeţii optează pentru serviciile de curăţenie oferite de hotel, angajaţii care se ocupă de acest lucru vor purta echipament de protecţie.

Una dintre cele mai importante măsuri de siguranţă este păstrarea unui interval de 3 zile (72 de ore) înainte de cazarea următorului oaspete într-o cameră. De asemenea, un nou concept de mic dejun şi de room service cu ambalaje de unică folosinţă, comandă prin telefon sau la restaurant va asigura distanţarea socială şi contactul minim cu ceilalţi oaspeţi.

„Ultimele două luni au fost o perioadă cum nu am mai întâlnit niciodată în sectorul turistic. Am făcut toate eforturile posibile pentru a păstra cât mai multe locuri de muncă în hotelurile noastre şi pentru a asigura bunăstarea şi siguranţa angajaţilor noştri şi a familiilor lor. Odată ce se va încheia pandemia, ne aşteptăm ca cererea pentru cazare să crească din nou, chiar dacă într-un ritm mai lent. Planul nostru este să reîncepem operaţiunile cu acelaşi entuziasm şi aceeaşi dedicare ca întotdeauna, dar şi cu măsuri excepţionale de siguranţă prin care ne încredinţăm că oaspeţii noştri se pot bucura de una dintre cele mai sigure vacanţe în hotelurile noastre. Angajaţii şi oaspeţii noştri stau la baza afacerii noastre şi în prezent depunem eforturi semnificative pentru a implementa măsuri sporite de siguranţă şi noi concepte pentru întâlniri şi evenimente, adaptate noului context în care trăim. Avantajul nostru ca societate de management hotelier este că suntem rapizi şi adaptabili în luarea deciziilor, fie că vorbim despre reducerea costurilor şi protejarea investiţiilor, fie despre implementarea unor măsuri sporite de siguranţă pentru oaspeţii noştri”, a declarat Gerhard Erasmus, CEO Apex Alliance Hotel Management.

Printre schimbările realizate în măsurile de siguranţă ale hotelurilor dezvoltate şi administrate de Apex Alliance Hotel Management se mai numără:

Creşterea frecvenţei dezinfectărilor spaţiilor publice ale hotelurilor

Încurajarea folosirii cheii digitale, pentru a intra cât mai puţin în contact cu angajaţii hotelurilor

Limitarea accesului în fitness center (odată cu redeschiderea), în funcţie de suprafaţa acestuia

Înlocuirea cănilor/paharelor din camere cu unele de unică folosinţă

Utilizarea liftului de către o singură persoană/familie/cuplu care stă în aceeaşi cameră

Utilizarea echipamentelor de protecţie de către toţi angajaţii hotelurilor.





Toate aceste măsuri se vor adăuga verificării temperaturii angajaţilor şi a simptomelor respiratorii, gestionarea cozilor formate de turişti prin markere pe podea, pentru a asigura o distanţare de cel puţin un metru şi aşezarea meselor în restaurant (odată cu redeschiderea) pentru a asigura o distanţă de cel puţin un metru între mese, dar şi între scaunele aşezate la aceeaşi masă.

„Pandemia COVID-19 va schimba clar industria turismului, mai mult decât orice eveniment important din istoria recentă. Vom vedea modernizări ale hotelurilor şi schimbări în proceduri şi concepte. Lumea se schimbă şi trebuie să ne adaptăm, oferind oaspeţilor noştri toate măsurile de precauţie de care au nevoie, la un preţ corect. Ne aşteptăm ca industria să înceapă să crească în vară, dar, în ansamblu, estimăm că sectorul turistic va înregistra o scădere cu 80% în acest an faţă de 2019. Este o parte a economiei care angajează peste 230.000 de oameni în România şi are nevoie de un sprijin puternic din partea guvernului în această perioadă”, a mai precizat Gerhard Erasmus.

Pe lângă cele trei hoteluri care sunt complet funcţionale - Hilton Garden Inn Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport şi Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca - Apex Alliance Hotel Management dezvoltă în prezent alte două unităţi în Bucureşti - Autograph by Marriott şi Moxy by Marriott, ambele situate în zona Centrului Vechi, oferind peste 300 de camere în total.