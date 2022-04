Care este pensia de stat în 44 de ţări din lume şi cât plătesc pensionarii pe alimentele de bază

Analiza Picodi.com a luat în considerare pensiile de stat, adică prestaţiile universale şi regulate pentru persoanele aflate la vârsta pensionării, aşa-numitul pilon I.

Într-o serie de ţări, pensiile nu sunt nici impozabile, nici contributive. În unele ţări, pensia este un venit pentru care trebuie să plăteşti impozit. Există, de asemenea, ţări în care se percepe din pensie şi o contribuţie la asigurarea de sănătate. Pentru ca comparaţia să fie echitabilă, au fost luate în considerare sumele nete, adică banii pe care pensionarul îi primeşte efectiv în contul său sau în numerar.

PENSIA DE STAT ÎN ÎNTREAGA LUME

Dintre cele 44 de ţări luate în considerare, persoanele care trăiesc în Norvegia primesc cele mai mari pensii – 1 797 de euro pe lună, conform celor mai recente statistici oficiale. Elveţia (1.704 euro) şi SUA (1.482 euro) se disting, de asemenea, prin pensia de stat ridicată.

În România, conform celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, în jur de 4 milioane de persoane primesc pensii, iar pensia medie este de 1857 RON net sau 376 de euro (locul 28 în clasament).

Pensionarii din Albania (128 €), Moldova (128 €) şi Ucraina (110 €) primesc sume foarte mici.

Notă: sumele indicate reprezintă doar primul pilon de pensii. Constituirea celui de-al doilea pilon (programe pentru angajaţi) sau a celui de-al treilea (participare voluntară la fonduri sau economisire proprie) nu este obligatorie. De regulă, banii din aceste economii pot fi retraşi de către un pensionar o singură dată, la atingerea vârstei de pensionare, sau treptat. Prin urmare, nu este posibil să includem aceşti piloni în studiu.

Coşul alimentar al pensionarilor

În scopul acestui studiu, am creat un coş alimentar convenţional şi am comparat preţurile acestor produse cu pensia medie. Coşul este format din 10 grupe de produse: pâine, lapte, iaurt, ouă, orez, brânză, carne, peşte, fructe şi legume. Această listă reprezintă recomandările OMS şi ale Ministerului Sănătăţii locale pentru alimentaţia persoanelor în vârstă. Deşi lista este foarte limitată, aceste produse, în cantităţile indicate, sunt suficiente pentru a satisface necesarul minim lunar de nutrienţi al unei persoane vârstnice obişnuite.

Pâine (12 bucăţi) – 44,30 RON

Orez (3 kg) – 17,60 RON

Ouă (20 bucăţi) – 18,20 RON

Lapte (12 l) – 64,70 RON

Iaurt (5 l) – 43,90 RON

Caşcaval (1,5 kg) – 41,30 RON

Carne (3 kg) – 57,80 RON

Peşte (3kg) – 139,80 RON

Fructe (9 kg) – 45,80 RON

Legume (15 kg) – 60,00 RON









COŞUL ALIMENTAR AL PENSIONARILOR





Valoarea coşului de produse alimentare de bază în martie 2022 este de 533,40 lei. Astfel, alimentele de bază care asigură doar supravieţuirea reprezintă echivalentul a 28,7% din valoarea medie a pensiei din România.

Unde poţi trăi cu o pensie pentru limită de vârstă

Deşi preferinţele alimentare şi percepţia unui trai confortabil variază de la o regiune la alta şi chiar de la o persoană la alta, am decis să comparăm preţurile produselor alimentare de bază cu pensiile medii din diferite ţări.

CHELTUIELI ALIMENTARE în ceea ce priveşte valoarea medie a pensiilor din fiecare ţară



Cel mai bun raport dintre preţurile alimentelor şi pensii a fost înregistrat în Norvegia, Austria şi Franţa. În aceste ţări, coşul de produse de bază reprezintă 13,4%, 13,7% şi, respectiv, 14,3% din pensia medie.

În acest clasament, România a ocupat locul 28 din 44 de ţări, cu un rezultat de 28,7%, devansând ţări precum Bulgaria (43,5% şi locul 34), Serbia (34,2% şi locul 32) şi Ungaria (33,3% şi locul 23).

Dintre ţările incluse în acest studiu, situaţia pensionarilor din Albania, Belarus şi Ucraina este cea mai proastă. Numai coşul de produse de bază consumă 72,8%, 76,7% şi, respectiv, 84,9% din pensie.