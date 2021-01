Asociaţie: Cu cât scad de fapt preţurile la energia electrică în urma discountului oferit de Electrica Furnizare

Asociaţia Energia Inteligentă face o analiză privind modul în care această decizie va impacta consumatorul final a cărui furnizor de “serviciul universal” este Electrica Furnizare, conform datelor din Compărătorul de Preţ ANRE – 20 ianuarie 2020:

a) Consumatorii care se găsesc în zona Electrica Transilvania Sud (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu), plătesc de la 1 ianuarie 2021 Serviciul Universal cu preţul final (inclusiv TVA) de 0,751 lei/kWh. Dacă aceştia vor trece în piaţa concurenţială la acelaşi furnizor la cel mai mic preţ din oferta acestuia, estimăm că vor primi un discount pentru fiecare 100 kWh consumaţi de 1,6 lei. În situaţia în care consumatorul din această zonă ar alege cea mai mică ofertă din piaţă ar caştiga 9,71 lei la fiecare 100 kWh consumaţi, adică va plăti un preţ cu 2% sub preţul pe care-l plăteau în luna decembrie 2020.

b) Consumatorii care se găsesc în zona Electrica Transilvania Nord (Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bihor, Cluj, Bistriţa-Năsăud), plătesc de la 1 ianuarie 2021 Serviciul Universal cu preşul final (inclusiv TVA) de 0,742 lei/kWh. Dacă aceştia vor trece în piaţa concurenţială la acelaşi furnizor la cel mai mic preţ din oferta acestuia, estimăm că vor primi un discount pentru fiecare 100 kWh consumaţi de 1,3 lei. În situaţia în care consumatorul din această zonă ar alege cea mai mică ofertă din piaţă ar câştiga 9,73 lei la fiecare 100 kWh consumaţi. adică va plăti un preţ cu 4% sub preţul pe care-l plăteau în luna decembrie 2020.

c) Consumatorii care se gasesc in zona Electrica Muntenia Nord (Brăila, Buzău, Dâmboviţa, Galaţi, Prahova, Vrancea), plătesc de la 1 ianuarie 2021 Serviciul Universal cu preţul final (inclusiv TVA) de 0,760 lei/kWh. Dacă acestia vor trece în piaţa concurenţială la acelaşi furnizor la cel mai mic preţ din oferta acestuia, estimăm că vor primi un discount pentru fiecare 100 kWh consumaţi de 1,7 lei. În situaţia în care consumatorul din această zonă ar alege cea mai mică ofertă din piaţă ar câştiga 9,72 lei la fiecare 100 kWh consumaţi, adică va plăti un preţ cu 3% sub preţul pe care-l plăteau în luna decembrie 2020.

Electrica Furnizare deserveşte 3,2 milioane de consumatori casnici din 18 judeţe, fiind cel mai mare furnizor de energie electrică, urmat de Enel cu 3 milioane de consumatori casnici.





