Statul este incapabil să stimuleze mediul de afaceri și turismul în Delta Dunării, susține Dragoș Anastasiu

Statul este incapabil să stimuleze turismul în Delta Dunării, susține Dragoș Anastasiu, precizând că va returna banii celor care au rezervat Sărbătorile de Iarnă la resortul său din Rezervație.

Proprietarul unui resort din satul Sfântu Gheorghe, Delta Dunării, critică incoerenţa şi incapacitatea statului român de a stimula mediul de afaceri şi a încuraja turismul în Rezervaţie, semnalând atât degradarea peisajului cultural, cât şi discrepanţa dintre investiţiile mari de infrastructură din judeţ realizate prin mecanismul financiar Investiţii Teritorial Integrate-Delta Dunării şi lipsa infrastructurii din zonă.

Omul de afaceri Dragoş Anastasiu şi-a exprimat, la finele săptămânii trecute, în timpul unei dezbateri organizate în cadrul Festivalului Ivan Patzaichin, dezamăgirea privind modul în care autorităţile dezvoltă zona şi s-a arătat nemulţumit de faptul că statul încurajează turismul sezonier.

"Dacă închid la cinci luni şi 30 de zile, plătesc jumătate din impozitul local, iar la mine, jumătate din impozit înseamnă vreo 120.000 de lei. Dacă ţin deschis şase luni şi o zi, plătesc tot impozitul local. În loc să plătesc oamenii, închid, economisesc jumătate din impozitul local şi-i trimit pe toţi în şomaj. Ce câştigă statul român din asta, ce câştigă primăria nu înţeleg. Eu câştig, dar am un eşec", a declarat Anastasiu.

Situația din Deltă se degradează continuu

El a mai spus că în ultimii şapte ani a constatat o degradare continuă a situaţiei din Deltă, în ciuda investiţiilor importante din punct de vedere financiar pe care le promovează autorităţile judeţului.

"În ultimii şapte ani, văd o degradare continuă a situaţiei. Vorbim despre podul peste Dunăre şi noi, în Delta Dunării, am distrus tot ce înseamnă peisaj cultural şi nu suntem în stare să-l refacem. Băgăm sute de milioane într-un pod şi nu băgăm zeci de milioane în case pentru a le face, din nou, cu garduri tradiţionale, în a le scoate termopanele albe şi a le pune termopane de lemn, albastre? Pe bune? Şi ne lăudăm în conferinţe? Asta facem", consideră omul de afaceri.

Proprietarul resortului a menţionat că în satul Sfântu Gheorghe sunt case ale căror acoperişuri se suprapun, demonstrând astfel că nu se respectă Regulamentul de urbanism şi că nicio autoritate "nu dă doi bani" pe această situaţie.

Proiecte în dezacord cu normele de mediu

Anastasiu a criticat totodată demersurile de dezvoltare în dezacord cu normele de mediu.

"Pe acea uliţă minunată, avem un proiect de asfaltare, să facem pistă de biciclete pe andezit, rocă vulcanică, în Delta Dunării, un proiect al Institutului Naţional Delta Dunării, avizat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi dorit de primărie, cu iluminat ca pe autostradă, în deşertul care duce de la Sfântu Gheorghe la mare, care este cea mai frumoasă plimbare pe care poţi să o ai în România în întuneric sau cu lumină decentă", a mai spus Dragoş Anastasiu.

El a remarcat totodată şi investiţiile locale ineficiente.

"Acum trei ani, am dat 60.000 de euro să mă leg la proiectul de canalizare, dar eu stau cu fose în continuare. Am doi oameni angajaţi care sunt doar în fose, pentru că acea canalizare a fost prost gândită. Nu s-a gândit nimeni că acolo nu este doar tanti Tanţa care merge de două ori pe zi la toaletă, ci că este o industrie care aduce 15.000 de turişti pe an", a afirmat proprietarul resortului din Sfântu Gheorghe.

Referindu-se la problemele de infrastructură, Anastasiu le-a amintit pe cele legate de portul din Murighiol, lipsa unei linii de transport directe între Bucureşti şi Murighiol, dar şi pe cea referitoare la energia electrică.

"Plătesc de patru ori mai mult decât anul trecut. Adică factura mea pe lună este 25.000 de euro şi cel care-mi oferă curent electric m-a anunţat acum două luni că trebuie să renunţe la mine, pentru că nu mai poate să suporte diferenţa dintre plafon şi real, pentru că statul nu-i plăteşte şi trebuie să renunţe la clienţii mari. (...) Nu mă ia nimeni în reţea", a menţionat omul de afaceri.

În Deltă, peștele nu poate fi cumpărat legal

El a amintit că problemele legate de achiziţia legală a peştelui din Deltă nu s-au rezolvat, iar fiscalizarea rămâne una dintre cele mai importante provocări pentru autorităţi.

"Vă rog să mă înveţe cineva cum să iau peşte în Delta Dunării legal. (...) Mi-au închis piscina, că nu am registru de Ph de mână scris. Le-am spus că am maşină care face Ph-ul din oră în oră şi dă substanţă fără să-i mai spun eu, dar au insistat că am nevoie de registru. De ce? Că aşa e în lege. Mi-a zis că trebuie să afişez preţurile camerelor la recepţie, dar la mine nu vine nimeni de pe stradă, că nu e nebun la cap. Ei vin cu preţul deja făcut. Nu contează, trebuie să le afişez", a afirmat Anastasiu.

Omul de afaceri s-a arătat nemulţumit şi de faptul că primăria comunei nu reuşeşte să rezolve problema câinilor fără stăpân din comunitate care au muşcat anul acesta un turist şi a semnalat pierderile înregistrate din cauza vitelor lăsate nesupravegheate.

"Este plin de vaci, ele intră în resort la desert. Papă toate plantele pe care le pun acolo în fiecare an, 20.000 de euro. Vaci care nu au voie să fie acolo, pentru că trebuie să fie ţinute acasă. Ştim ale cui sunt vacile şi ştiţi ce mi se spune? 'Taci din gură că asta-i sacru în Sfântu Gheorghe, să nu te iei de vaci'. Nu mă iau de ele, dar cine îmi plăteşte plantele?", s-a arătat nedumerit Dragoş Anastasiu.

„Nu-i mai lăsați să construiască de-a-n bolulea”

În opinia lui, educaţia, fiscalizarea şi refacerea peisajului cultural al Deltei sunt singurele soluţii pentru dezvoltarea Rezervaţiei.

"Dacă nu refacem peisajul cultural al Deltei, putem face 1.000 de poduri. Nu-i mai lăsaţi să construiască de-a-n boulea, nu-i mai lăsaţi să facă case roşii, verzi sau portocalii, nu-i mai lăsaţi să facă piste de bicicletă de andezit pe nisip, să facă iluminat ca pe autostradă, că distrugem tot ce avem acolo. (...) După şapte ani în Delta Dunării, cred că strategia noastră trebuie să fie foarte simplă - cum facem activitate cel puţin nouă luni pe an în Deltă sustenabilă, cu protecţia mediului şi protecţia speciei umane în aceeaşi măsură şi în acelaşi moment. Asta e marea strategie de care are nevoie Delta", a conchis omul de afaceri.

„Voi returna avansurile plătite de 100 de persoane„

În context, el a anunţat că anul acesta nu va organiza sărbătorile de iarnă în resortul din Sfântu Gheorghe şi că va returna avansurile primite de la circa 100 de persoane care-şi făcuseră rezervări, acesta fiind eşecul activităţii sale din Deltă.