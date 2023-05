Prețurile apartamentelor vor crește, deși România are cele mai precare locuințe din UE

BNR a estimat o reducere a inflației, deja resimțită pe anumite segmente, ceea ce va influența implicit și piața imobiliară, a declarat pentru „Adevărul” Oriol Casellas Deig, CEO al Meta Estate Trust.

„Credem că BNR intuiește bine o reducere a inflației. De exemplu, vedem asta la prețurile energiei care au fost unul dintre motivele principale pentru inflația din ultima perioadă și pentru care se observă o scădere deja în acest moment - de ex. când facem plinul, dacă am compara cu situația din urmă cu un an. Mai mult de atât, am depășit alte provocării din piață ce au ajutat la creșterea inflației anul trecut, cum au fost de exemplu problemele din lanțurile de aprovizionare, pe mai toate ariile de activitate.

Concomitent cu scăderea inflației vom asista la reducerea dobânzilor pentru creditele ipotecare, iar acest aspect credem va relansa numărul de tranzacții imobiliare. Mai mult de atât, estimarea de creștere a salariului mediu pe 2023 cu peste 10%, în contextul în care vom încheia anul cu o inflație de o cifră procentuală, va avea un impact vizibil pozitiv. Clienții vor putea accesa mai ușor un credit, vor recapătă încredere și vor căuta să achiziționeze locuințe, mai ales că vorbim de o piața unde există cultura proprietății și o reală nevoie de locuințe noi”, a declarat șeful companiei specializate în piața de capital și cea de real estate.

România are cele mai precare locuințe din UE

Potrivit specialistului, piața de real estate locală este, în continuare, una ieftină și deficitară.

„România are unul dintre cele mai precare fonduri locative din UE cu locuințe mici, vechi, neîntreținute și supra-aglomerate. Acești factori reprezintă o oportunitate extraordinară pentru viitorul pieței imobiliare, în condițiile în care România este una din țările din UE cu cel mai mic grad de efort pentru achiziționarea unei locuinței. Nu trebuie sa pierdem din vedere că 60% din locuințele din România au 1 sau 2 camere și că o majoritate copleșitoare sunt extrem de învechite”, a spus el, invocând datele statistice.

Prețurile apartamentelor vor crește, iar piața chiriilor se va dezvolta

În opinia sa, România are nevoie urgentă de îmbunătățirea stocului de locuințe, la o calitate mai ridicată, care să ne plaseze pe același loc, din punct de vedere al suprafețelor, confortului și al calității vieții, cu alte țări europene. „Iar acest lucru, concomitent cu dezvoltarea economică evidentă a României, va duce, în 5-10 ani, la o creștere a prețurilor din imobiliare și de o mai mare apropiere a acestora de cele din alte capitale din UE”, a spus Casellas Deig.

De asemenea, vom asista și mai mult la o dezvoltare a pieței chiriilor, care în acest moment reprezintă un procent foarte redus din totalul gospodăriilor, a adăugat el.

„Nici nu trebuie neglijat, în viitor, impactul închirierilor pe termen scurt cu scopuri turistice care au început să schimbe radical piețe imobiliare din zonele cu atracție ridicată unde aplicații de tip AirBnB sau Booking oferă o alternativă proprietarilor de locuințe turistice. Aceștia, în urmă cu câțiva ani, nu aveau o posibilitate fezabilă de a obține randamentele pe care le pot obține acum prin aceste aplicații. Nu în ultimul rând, vom vedea o atenția sporită a cumpărătorilor la eficiența energetică a locuințelor și la calitatea acestora, nu doar în cee ace privește materialele folosite, ci și designul. Cumpărători sunt acum mult mai bine informați și selectivi când vine vorba de achiziția unei locuințe”.

Compania s-a listat la bursă în vara anului trecut

Meta Estate Trust este o companie fondată de un grup de antreprenori români cu o vastă experiență în piața de capital și cea de real estate, care și-a început activitatea în urmă cu mai puțin de 2 ani. Modelul său de business presupune investiții în segmentul imobiliar, cu un ciclu scurt de rotație a capitalurilor, cu focus pe segmentul rezidențial urban mare. Compania a derulat două plasamente private și o ofertă publică de vânzare de acțiuni, în urma cărora capitalul social al companiei a ajuns la valoarea de 87 de milioane de lei.

Începând cu data de 29 august 2022, Meta Estate Trust este prezentă pe piața AeRO a Bursei de Valori București, având simbolul bursier MET.

Întrebat de ce a ales să se listeze în contextul actual de piață, nu tocmai favorabil, șeful companiei a spus că a crezut în uniticitatea modelului de business

„Evident listarea pe piața de capital a venit exact într-un moment de piața impredictibil, dificil. Însă, cu siguranță și în viitor ar fi existat alte dificultăți, așadar nu vedeam rostul de a amână planurile noastre în care suntem extrem de încrezători. Este clar că actualul context nu este unul propice pentru investitorii care preferă să aștepte o îmbunătățire a climatului economic, dar este totuși exact momentul în care investitorii dispuși să îți asume riscuri pot obține cele mai bune randamente”, a adăugat el.

„Este drept că vedem o precauție a o parte din investitorilor din piața de capital. Însă, pe de altă parte, nu putem spune că este un moment neprielnic. Observăm că există și acei investitori care aleg să investească anticiclic fiind conștienți de beneficiile pe care le pot avea, beneficii ce se traduc prin randamente peste medie”, a declarat Casellas Deig pentru „Adevărul”.