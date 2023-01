#MetaBusinessMakeovers: Viața în in, între business, pasiune și social media

Social media a permis brandurilor să își găsească vocea și să-și spună povestea pentru oamenii potriviți, la momentul și locul potrivit. Dar chiar și ideile grozave merită un pic de ajutor, nu-i așa? Pornind de aici, Meta a lansat #MetaBusinessMakeovers în România – un program pe termen lung ce permite întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) să profite la maximum de instrumentele Meta pentru a-și structura mai bine campaniile, a-și aloca bugetele în mod mai eficient și a-și face mesajul cât mai cunoscut.

Pentru a demonstra oportunitățile pe care antreprenorii le au la dispoziție, cinci IMM-uri din România au fost invitate să se alăture proiectului și să își ducă prezența în social media la următorul nivel, folosind sfaturile și trucurile experților Meta. Haideți să descoperim prima poveste!

Episodul 1: Inlin

Inlin, prescurtarea de la Life In Linen, înglobează viziunea Andradei Crânguș și a soțului ei, Jan, despre viață – un amalgam de natură, frumusețe și texturi încântătoare. Ei au lansat această afacere la începutul anului 2020, când a început pandemia și și-au dezvoltat gama de produse în mai multe categorii cheie: inBody, inHome, inEvents, inHeritage, inDeco, inSeason și multe altele.

Dar, pe măsură ce și-au consolidat prezența în online, au început să înțeleagă faptul că, pentru clienți, posibilitatea de a vedea, a atinge și a simți produsele era extrem de importantă. Așa că au pus la punct un showroom și chiar au adăugat un nou serviciu în oferta lor – aranjarea mesei – împreună cu un partener florist, adăugând, de asemenea, produse din ceramică de la un brand francez. Cum reacțiile pozitive nu au întârziat să apară, cei doi au în plan și inaugurarea unui spațiu mai mare, care să poată găzdui toate ideile lor creative.

Strategia care face diferența

Andrada se bucură de prezentarea produselor sale pe rețelele sociale, dar îi lipsea o strategie cu care să susțină în mod eficient creșterea afacerii. Era nerăbdătoare să afle mai multe, așa că discuția cu expertul Meta, Andrei Gheban, CEE Account Manager, a venit la momentul potrivit. În cadrul întâlnirii s-au concentrat pe subiecte precum gestionarea corectă a conținutului de pe Facebook și Instagram, utilizarea Marketplace pentru vânzarea produselor, creșterea numărului de urmăritori, generarea engagementului, monitorizarea și măsurarea impactului pe care îl are conținutul și, per total, dezvoltarea afacerii. În plus, Andrei a ajutat-o să înțeleagă că realizarea de videoclipuri și existența unei strategii de marketing sunt două instrumente esențiale atunci când vrei să ajungi la publicul potrivit.

În concluzie, vizualurile creative sunt acum cel mai important instrument de promovare al unui brand, după cum explică Andrei: “Facebook și Instagram sunt platforme online care își doresc să ofere utilizatorilor cea mai bună experiență în social media. În perioada pandemiei, comportamentul consumatorului pe platformele sociale s-a schimbat semnificativ. Din anul 2020, lumea a început să consume mai mult conținut video și de aceea cererea pe platforme pentru acest tip de vizual a crescut. Este o producție costisitoare, dar dacă aveți posibilitatea să creați content video este foarte bine să faceți acest lucru”.

Andrada a fost foarte impresionată de această oportunitate și a declarat: "De la Andrei, expertul Meta, am învățat 3 elemente cheie pe care le voi ține minte și le voi folosi începând de acum. În primul rând, conținutul video este rege – fotografiile ajută, dar și mai interesant pentru publicul activ în social media este conținutul video. Apoi, viziune, strategie, consolidare – la fel ca și alte componente ale business-ului, promovarea pe canalele Meta funcționează cu viziune și planificare, de preferat împreună cu specialiști în domeniu. Nu în ultimul rând, testarea continuă și analiza – cele mai bune rezultate se obțin testând și analizând apoi concluziile."

Conversația cu expertul în social media a inspirat-o pe Andrada să diversifice conținutul și să introducă atât materiale video, cât și noi modalități de a ajunge la publicul relevant.

#Meta Business Makeovers este o campanie video în care compania Meta utilizează exemple reale din viața antreprenorilor români pentru a arăta potențialul uriaș pe care internetul și platformele Meta îl aduc pentru fiecare business. Deși companiile sunt conștiente că, datorită Facebook și Instagram, pot ajunge la noi clienți și pot îmbunătăți experiența utilizatorilor, încă nu știu cum să folosească pe deplin instrumentele și serviciile oferite de această platformă pentru a avea rezultate cu impact direct asupra afacerii lor. Rezultatul întâlnirilor cu expertul din cadrul programului #Meta Business Makeovers sunt cinci videoclipuri care prezintă povestea a cinci companii românești, alături de procesul de dezvoltare prin care au trecut cu ajutorul experților Meta, pentru a implementa campanii de social media de impact, adaptate specificului afacerii lor. Gazda din cadrul materialelor video este Șerban Copoț, prezentator de emisiuni TV.

Toate videoclipurile #Meta Business Makeovers România sunt disponibile pe profilul @MetaForBusiness. Află cum să-ți dezvolți afacerea cu ajutorul campaniilor de social media!

Alte sfaturi pentru IMM-uri în cadrul programului online Meta Boost - un centru de instruire online gratuită și interactivă în beneficiul întreprinderilor mici și mijlocii. Platforma oferă un cadru interactiv, permițând business-urilor să învețe, să rămână conectate și să prospere. Dar Meta Boost oferă mai mult de atât – de la oportunități de dezvoltare a competențelor și povești de succes inspiraționale, până la mentorat și un sentiment de comunitate.

Materialul a fost realizat în colaborare cu Meta.