Director BNR: Un sfert din populație merge cel puțin 5 km pentru a găsi un bancomat

Un sfert din populație trebuie să meargă cel puțin 5 km pentru a găsi un bancomat, iar o persoană din zece are de mers peste 8 kilometri, spune un director din BNR.

„Sigur, există și reversul medaliei: 10% din populație se află la mai mult de opt kilometri de un bancomat”, a declarat directorul adjunct al Direcției de Stabilitate din Banca Națională, Matei Kubinschi, potrivit Hotnews

Această abordare permite BNR să identifice zonele cu probleme, cu acces dificil la numerar, în care s-ar putea crea noi strategii pentru reducerea inegalității.

Utilizând tehnici de analiză geospațială, BNR a mapat toate unitățile bancare și toate ATM-urile din România cu poziții de latitudine și longitudine și au calculat care sunt distanțele față de zonele populate ale României pentru a vedea care este accesibilitatea populației la o unitate bancară sau la un ATM.

Calculele arată că în Tulcea există un bancomat la 100 de kilometri pătrați iar în alte 4 județe găsim mai puțin de două bancomate la suta de kilometri pătrați.

Dacă ne uităm și la țările in jur, raportat la numărul populației (la nivel de 100.000 adulți), România are o rețea de ATM-uri mai numeroasă decât Cehia (atât din perspectiva ATM-urilor, cât și a numărului de unități bancare), similară cu cea a Poloniei, însă inferioară Bulgariei.

Dar din perspectivă teritorială (la nivel de km²), România este situată pe ultimul loc atât din perspectiva numărului de ATM-uri, cât și a unităților bancare.

Dintre cele 3.186 de localități aflate pe teritoriul României, există bancomate în 1.055 (32%), dar ele acoperă o populație de 13,4 milioane de oameni (aproximativ 71% din populația totală rezidentă în vârstă de peste 15 ani).

Toate UAT din mediul urban beneficiază de bancomate. De asemenea, dintre cele 221 de UAT cu peste 10.000 de locuitori, doar 3 dintre acestea nu au un bancomat, iar dintre UAT cu o populație între 5 și 10.000 de locuitori, în 312 din totalul de 464 UAT sunt prezente bancomate (67%). În schimb, dintre cele 2.501 UAT cu mai puțin de 5 mii de locuitori, sunt disponibile bancomate numai în 525 (21%).

Un sfert din populație locuiește în zone situate la cel puțin 5 km distanță de un bancomat, dintre care 10 la sută la distanțe mai mari de 8,5 km. Aproximativ 1 la sută din populație este situată la distanțe ce depășesc 15,8 km în pofida unei bune reprezentări, se remarcă prezența unor concentrări de populație pentru care accesul la rețeaua de bancomate este mai dificil, în special în anumite zone din Moldova și o parte din regiunea de dezvoltare SV Oltenia și Sud Muntenia.

În Municipiul București sunt amplasate cele mai multe bancomate (1.604), cu cea mai ridicată densitate a bancomatelor per 1.000 locuitori (un bancomat la 1.160 locuitori) și densitate a bancomatelor per km² (6,37 bancomate per km2). La nivelul capitalei, Sectorul 1 are cea mai mare densitate de bancomate, iar cea mai redusă este înregistrată în Sectorul 5.