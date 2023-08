Cumpărătorul Enel a revenit pe profit. Câți clienți va deservi odată cu finalizarea achiziţiei

Grupul energetic PPC, care urmează să finalizeze achiziţia Enel România în luna septembrie a acestui an, a înregistrat un profit net de 181,5 milioane euro, în primul semestru din 2023, faţă de o pierdere netă de 11,1 milioane euro în perioada similară a anului trecut.

„Grupul PPC, una dintre cele mai importante companii de energie din regiune, prezentă în cinci ţări din sud-estul Europei şi cu o capitalizare bursieră de peste 3 miliarde de euro, a înregistrat, în primele şase al anului, o creştere a profitabilităţii operaţionale, pe fondul diminuării cheltuielilor operaţionale şi în principal al achiziţiilor de energie, gaze naturale şi a cheltuielilor cu emisiile de CO2. Astfel, EBITDA recurentă s-a ridicat la 589,7 milioane Euro, în creştere cu 160,4 milioane Euro (37%) faţă de primul semestru al anului trecut. Totodată, profitul înainte de taxe s-a ridicat, în primele şase luni ale anului, la 270,6 milioane euro, faţă de 1,9 milioane euro în H1 2022. Această evoluţie vine ca urmare a vânzării integrale a participaţiei deţinute de PPC în subsidiara Metalignitiki SA către statul grec. Prin urmare, Grupul PPC a înregistrat profit net de 181,5 milioane euro, în H1 2023, faţă de o pierdere netă de 11,1 milioane euro în H1 2022", precizează reprezentanții companiei.

Potrivit sursei citate, achiziţia Enel România se aliniază strategiei PPC privind tranziţia energetică, dar şi planului grupului PPC de expansiune în Europa de Sud-Est.

România este o piaţă importantă din punct de vedere strategic pentru PPC, din prisma accesului la finanţare UE prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi Fondul pentru Modernizare, ceea ce vine în completarea planurilor de dezvoltare ale grupului, subliniază compania.

Achizitia Enel România

PPC îşi propune să continue şi să dezvolte ceea ce Enel a construit în ultimii 18 ani în România în materie de energie verde, mobilitate electrică, portofoliu de clienţi şi servicii cu valoare adăugată, şi intenţionează să investească în dezvoltarea operaţiunilor locale.

Odată cu finalizarea achiziţiei Enel, Grupul PPC va depăşi capacitatea instalată de 11,8 GW şi va deservi 8,8 milioane de clienţi, pe mai multe pieţe, cu aproximativ 39 TWh de energie electrică furnizată, 77 TWh distribuiţi şi peste 24 TWh generaţi, în timp ce baza reglementată a activelor (Regulated Asset Base) va ajunge la 4,15 miliarde de euro.

„În Grecia, am lansat recent o licitaţie pentru selectarea unui contractor EPC (Engineering, Procurement, and Construction - Inginerie, Procurare şi Construcţie), pentru construcţia de proiecte de circa 450 MW în total, am participat la licitaţia pentru proiecte de stocare a energiei de 100 MW şi am obţinut autorizaţii de mediu şi termene de racordare pentru proiecte de 890 MW. În prezent, avem proiecte de energie regenerabilă de 1,6 GW, aflate în funcţiune sau în fază de construcţie, ceea ce corespunde cu aproximativ 30% din ţinta noastră de 5GW pentru 2026. În România, una dintre pieţele strategice în care dorim să creştem, am semnat recent un acord pentru achiziţia unui parc eolian cu o capacitate totală de 84 MW, în regiunea cu cel mai mare potenţial eolian din ţară. În ceea ce priveşte relaţia cu clienţii, suntem determinaţi să le îmbunătăţim experienţa în toate punctele de contact, prin furnizarea de servicii şi produse noi", a declarat Georgios Stassis, preşedinte şi CEO al Grupului PPC.

În sectorul mobilităţii electrice, la doi ani de la lansarea DEI Blue, grupul a depăşit 1.600 de puncte de încărcare în Grecia, având cea mai mare reţea din ţară, a arătat acesta.

El a subliniat că, pentru 2023, PPC îţi menţine ţinta de 1,2 miliarde euro pentru EBITDA recurentă, până la final de an, şi continuă implementarea

planului strategic şi misiunea de a deveni lider de piaţă în Europa de Sud-Est.

Grupul PPC este prezent în Grecia (unde este lider de piaţă), Bulgaria (din 2015), Albania (din 2016), Macedonia de Nord (în urma achiziţiei EDS - Energy Distribution Solutions în 2018) şi România (achiziţia Enel România urmând să fie finalizată până în trimestrul III 2023). PPC a fost fondată în 1950 şi este listată la Bursa de Valori din Atena.