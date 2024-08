Cum sunt influențate ratele bancare de scăderea dobânzii cheie. Ce rate cresc de la 1 octombrie și de ce

BNR a redus miercuri dobânda cheie cu 0,25 de puncte, de la 6,76% la 6,50%, ceea ce înseamnă că și ROBOR 3M va scădea și imlicit și ratele bancare ale românilor..

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit la 7 august 2024, a hotărât următoarele:

• reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an, de la 6,75 la sută pe an, începând cu data de 8 august 2024;

• reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an, de la 7,75 la sută pe an, și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an, de la 5,75 la sută pe an;

• menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit”, a anunțat miercuri instituția.

Astfel, dacă aveți în derulare un credit ipotecar de 250.000 de lei, contractat cu dobândă variabilă (formată din indicele ROBOR 3M și o marjă de 3,5%), pe o perioadă de 30 de ani, atunci rata ar fi de aproximativ 2013 lei, adică cu 91 de lei mai mică față de începutul lunii iulie, când indicele ROBOR 3M era 6.01%, potrivit calculelor Finzoom.

Dobânda cheie a fost redusă cu 0.25 pp și în cadrul ședinței de politică monetară din data de 8 iulie 2024. Dacă ne referim la scăderea indicelui ROBOR 3M față de ultima ședință de politică monetară din 8 iulie, atunci rata este mai mică cu 46 de lei.

ROBOR la trei luni a coborât la 5,59% pe an

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut joi la 5,59% pe an, de la 5,80% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul anului, indicele ROBOR la trei luni era 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2023 a fost 7,56%.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 5,63% pe an, de la 5,85% în şedinţa anterioară, iar ROBOR la 12 luni a coborât la valoarea de 5,66%, de la 5,89%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2024, în scădere faţă de cel din trimestrul anterior, de 5,90%.

În luna mai 2019 a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, actul normativ a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Cu cât cresc ratele de la 1 octombrie 2024 la creditele dependente de IRCC

Estimările arată că de la 1 octombrie IRCC va fi 5.99%, deci va crește cu 0.13 pp, ceea ce înseamnă că și ratele bancare vor crește cu aproximativ 23 de lei, ajungând la aproximativ 2.100 de lei.

Chiar dacă BNR a redus dobânda cheie deja de două ori, de la 7% la 6.75% și apoi la 6,5%, IRCC nu se schimbă, chiar va crește de la 1 octombrie la 5.99% (valoare care se va menține până la sfârșitul anului) fiindcă este calculat în baza valorilor de IRCC zilnic din perioada aprilie-iunie. „Deci IRCC nu este influențat anul acesta de dobânda cheie - de anul viitor se va vedea eventuala reducere de acum. ROBOR va începe să scadă și IRCC-ul zilnic, dacă se menține lichiditatea ridicată din piață (din bănci). De la 1 iulie rata cu IRCC scade cu doar 7 lei, dar apoi de la 1 octombrie rata crește cu 23 lei (la 2.100 până la sfârșitul anului, cât este acum rata cu ROBOR). Dacă indicii vor scădea cu 0.25 puncte procentuale, rata va scădea cu aproximativ 40 lei", spunea Irina Chițu, director comparator bancar FinZoom.ro.