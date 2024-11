Constructorii turci au câştigat cel mai scump contract de infrastructură rutieră din istoria CNAIR

Cel mai mare contract de infrastructură rutieră din istoria CNAIR - lotul Poarta Sălajului - Zalău – Nuşfalău al Autostrăzii Transilvania A3 - a fost atribuit unei asocieri de firme turcești.

Asocierii de firme turceşti Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS - Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS i-a fost atribuit cel mai scump contract de infrastructură rutieră din România. Este vorba despre lotul Poarta Sălajului - Zalău – Nuşfalău al Autostrăzii Transilvania A3, care cuprinde şi construirea Tunelului Meseş, cel mai lung tunel de pe o autostradă din România. Contractul are o valoare de 6,62 miliarde de lei (fără TVA).

„Astăzi a fost atribuit cel mai scump contract de infrastructură rutieră din România! Cu o valoare de 6,62 miliarde de lei (fără TVA), acest contract prevede şi construcţia tunelului Meseş (2,89 km), care va fi cel mai lung tunel de pe o autostradă din România”, anunţă ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

”Cel mai mare contract de infrastructură rutieră din istoria Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR- lotul Poarta Sălajului - Zalău – Nuşfalău al Autostrăzii Transilvania A3, care cuprinde şi construcţia Tunelului Meseş, are constructor desemnat, fiind vorba despre Asocierea MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. - OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Turcia)”, spune secretarul de stat Irinel Scrioşteanu.

Asocierea de firme turceşti care a câştigat contractul are la dispoziţie 78 de luni (18 luni proiectare, 60 de luni execuţie) pentru construcţia celor 41 de km ai secţiunilor Poarta Sălajului-Zalău şi Zalău-Nuşfalău (Autostrada Transilvania).

Procedura pentru semnarea contractului, finanţat prin Programul Transport, va putea începe în termen de 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestaţii.

Contractul prevede proiectarea execuţia a: 41 km lungime, 65 viaducte, poduri şi pasaje şi a celui mai lung tunel rutier din ţară - Tunelul Meseş (2,89 km lungime), care va fi proiectat la o viteză de 120 km/h şi va asigura traversarea munţilor Meseş, în apropiere de oraşul Zalău. Tunelul va fi amplasat în zona de sud-vest a Municipiului Zalău în judeţul Sălaj (Zalău şi Românaşi).

Valoarea estimată a contractului este de 6,62 miliarde lei, fără TVA, iar sursa finanţării este asigurată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027.

„Sper să nu mai existe alte contestaţii şi, după expirarea termenului legal de depunere a acestora (10 zile), poate fi demarată procedura de semnare a contractului”, adaugă Scrioşteanu.