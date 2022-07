Revolut intră pe segmentul plăţilor cu cardul la punctul vânzare

Cu această lansare, Revolut va face posibilă acceptarea la plată a cardurilor, la punctul de vânzare, o noutate care va permite super-aplicaţiei financiare britanice diversificarea ofertelor către clienţii din segmentul B2B.

Plăţile cu cardul vor deveni şi mai la îndemână decât plata în numerar cu ajutorul Revolut Reader, care le va permite comercianţilor să scape de grija de a umbla cu monede şi cu bancnote. Revolut Reader poate accepta plăţi instant cu cardul de debit sau de credit, precum şi plăţi contactless, în deplină siguranţă. Echipamentul are capacitatea de funcţionare necesară pentru a derula sute de plăţi pe zi, doar cu o încărcare, iar viteza de realizare a unei plăţi este de sub 5 secunde. Pe lângă aceste caracteristici, Revolut Reader are avantajul de a permite clienţilor să accepte, încaseze sau să depoziteze fondurile încasate într-un singur loc - în contul lor Revolut Business.

”În procesul de concepere a unui produs, echipa noastră se concentrează asupra nevoilor clienţilor, care solicită: o modalitate rapidă şi la îndemână de a încasa bani, fără a încetini activitatea, cu un acces imediat la fondurile încasate şi posibilitatea de a vedea banii în cont mai repede decât este standardul în industrie - 2-3 zile lucrătoare. Acestora li se adaugă şi o baterie cu o durată lungă de viaţă a terminalului, un grad ridicat de siguranţă, capacitatea de a aduce într-un singur punct toate operaţiunile, fără să fie nevoie de mai multe conturi şi sisteme. Toate acestea sunt caracteristici pe care clienţii noştri de business le pot găsi la Revolut Reader. Un echipament care doar cu un click îţi creşte afacerea”, a declarat Maria Garcia Marti, şef Produs Acquiring.

Revolut Reader poate fi adaptat la alte sisteme POS (point of sale) existente în cadrul companiilor, având inclusă şi o soluţie SDK/API. În următoarele luni, oferta Revolut Business va fi extinsă cu o soluţie ePOS care va conferi mai multă flexibilitate comercianţilor mai mari, dacă aceştia trebuie să integreze Revolut Reader cu sisteme POS deja utilizate.

Contul de business ”All-In-One”

Terminalul de plată este uşor de utilizat şi configurat şi permite clientului să accepte, să deconteze şi să gestioneze plăţi dintr-un singur cont. De asemenea, produsul vine cu un preţ competitiv de până la 0,8% + 0,02 de lire sterline/ tranzacţie şi un cost unic începând de la 25 de lire sterline sau preţuri personalizate pentru companiile care se ocupă cu volume mari.

Revolut Reader este creat pentru orice tip de afacere - mare sau mică, antreprenorială sau de tip corporativ, pentru comercianţii noi pe piaţă sau pentru punctele de tipul ”ghişeu unic”, indiferent de industrie. Prin deschiderea unui cont de comerciant cu Revolut Business, un client poate conecta un cont de afaceri la Revolut Reader şi poate obţine acces gratuit la gama de instrumente digitale ale Revolut Business (plăţi locale şi internaţionale, schimb valutar la curs interbancar, IBAN-uri pentru transferuri globale, managementul cheltuielilor, gestionarea cererilor, cheltuielilor, abonamentelor şi cardurilor companiei, salarizare).