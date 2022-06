Preţul mediu al chiriilor a explodat în SUA, la peste 2.000 de dolari/lună. Cât sunt salariile

Un nou raport publicat de compania Redfin arată că preţul chiriei mediane pentru un apartament în Statele Unite a trecut de 2.000 de dolari pe lună pentru prima dată în istorie, crescând cu 15% faţă de mai 2021 la un nivel record de 2.002 dolari în luna mai a acestui an. Cele mai ridicate preţuri sunt în New York, unde nivelul mediu al unei chirii este de 4.008 de dolari, în Boston – unde chiriaşii potenţiali trebuie să scoată din buzunar 3.970 de dolari lunar, precum şi în Anaheim (California), care are o chirie medie de 3.400 de dolari.