Criza imobiliară din China se extinde asupra băncilor: chinezii refuză să-şi mai plătească creditele ipotecare pentru casele neterminate

Cumpărătorii de locuinţe din zeci de oraşe refuză, disperaţi, să plătească credite ipotecare pentru casele neterminate, potrivit rapoartelor presei de stat şi economiştilor băncilor internaţionale.

În China, firmelor imobiliare li se permite să vândă locuinţe înainte de a le finaliza, iar clienţii trebuie să înceapă să ramburseze creditele ipotecare înainte de a intra în posesia noii proprietăţi. Aceste fonduri sunt folosite pentru finanţarea construcţiei de către dezvoltatori.

Boicotul plăţilor vine pe măsură ce un număr tot mai mare de proiecte au fost întârziate sau blocate de o criză de numerar, care a făcut ca gigantul dezvoltator Evergrande să nu îşi plătească datoria anul trecut şi alte câteva companii au căutat protecţie faţă de creditori. Preţurile caselor sunt de asemenea în scădere, ceea ce înseamnă că cumpărătorii pot fi blocaţi într-o proprietate care acum valorează mai puţin decât au fost de acord să plătească.

Analiştii se tem că o grevă de plată în rândul cumpărătorilor de locuinţe ar putea duce la alte neplăţi ale dezvoltatorilor, punând o presiune suplimentară asupra băncilor din China, într-un moment în care a doua cea mai mare economie a lumii se luptă să-şi revină după o încetinire bruscă legată de Covid.

„Prevânzările sunt cea mai obişnuită modalitate de a vinde case în China, aşa că mizele sunt mari”, au spus analiştii Nomura într-un raport de cercetare joi.

Cel puţin şapte creditori majori, inclusiv Industrial and Commercial Bank of China (IDCBF), China Construction Bank (CICHF) şi Agricultural Bank of China (ACGBF), au declarat joi că cred că riscurile sunt gestionabile, adăugând că monitorizează situaţia. îndeaproape. Bloomberg a raportat că autorităţile chineze au purtat discuţii de urgenţă cu băncile.

Potrivit mai multor rapoarte din mass-media de stat şi date compilate de firma de cercetare China Real Estate Information Corporation (CRIC), cu sediul în Shanghai, cumpărătorii din 18 provincii şi 47 de oraşe au încetat să facă plăţi de la sfârşitul lunii iunie.

Tianmu News, o instituţie media digitală deţinută de stat, a declarat joi că cumpărătorii de case de la 100 de proiecte neterminate sau mai multe au anunţat în comun că vor înceta să-şi plătească creditele ipotecare.

Aceste proiecte sunt împrăştiate în centrul, sudul şi estul Chinei. Un raport din presă a estimat că 46.000 de cumpărători de case au fost implicaţi în doar 14 dintre aceste proiecte.

„Numărul este în continuare în creştere”, se arată în raportul Tianmu, citând statisticile pe care le obţinuse de la unii cumpărători.

Analiştii Nomura estimează că dezvoltatorii au livrat doar aproximativ 60% din locuinţele pe care le-au vândut în avans între 2013 şi 2020, în timp ce creditele ipotecare restante ale Chinei au crescut cu 26,3 trilioane de yuani (3,9 trilioane de dolari) în aceeaşi perioadă.

Experţii spun că necazurile au început de ceva vreme şi ar putea duce la tulburări financiare şi sociale.

Analiştii Citi au spus că boicotul ar putea spori datoriile neperformante ale băncilor chineze cu 83 de miliarde de dolari şi ar putea cauza instabilitate socială într-un moment în care ţara se confruntă deja cu protestele tot mai mari din cauza stării de sănătate a băncilor mici, rurale, care se deteriorează.

Economistul senior de la ANZ, Betty Wang, consideră că amploarea problemei este mult mai mare. Ea estimează că 1,5 trilioane de yuani (223 de miliarde de dolari) de împrumuturi ipotecare, sau 4% din totalul creditelor ipotecare restante ale băncilor, ar putea fi afectate de această mişcare.

„Ceea ce ne preocupă este că, dacă mai mulţi cumpărători de locuinţe încetează să plătească, tendinţa de răspândire nu numai că va ameninţa sănătatea sistemului financiar, ci va crea şi probleme sociale pe fondul recesiunii economice actuale”, a scris ea într-un raport de joi.

Preţurile caselor noi în 70 de oraşe au scăzut pentru a noua lună consecutiv în mai, potrivit datelor recente ale Biroului Naţional de Statistică. Vânzările de proprietăţi au scăzut, de asemenea, pe măsură ce cumpărătorii se îndepărtează de piaţă pe fondul incertitudinii tot mai mari cu privire la locurile de muncă şi veniturile lor.

Problemele din sectorul imobiliar din China au început în 2020, când Beijingul a început să reprime creditul uşor pentru firmele imobiliare, ceea ce a dus la o criză de numerar pentru mulţi dezvoltatori importanţi.

Evergrande, cea mai îndatorată firmă imobiliară a ţării, a fost etichetată ca neplată în toamna trecută şi este în curs de restructurare a datoriilor. Dezvoltatorul are încă multe proiecte imobiliare în toată ţara care nu sunt încă finalizate, potrivit dosarelor companiei.

Sectorul imobiliar reprezintă până la 30% din PIB-ul Chinei.

„Proiectul Evergrande Longting din Jingdezhen trebuie să reia complet activitatea înainte de 20 octombrie 2022”, au scris ei într-o scrisoare deschisă pe 30 iunie, publicată pe internet şi difuzată pe scară largă de mass-media. „Dacă nu, toţi proprietarii care nu şi-au achitat împrumuturile vor înceta să ramburseze ipoteca”, se arată în scrisoare, adăugând că orice pierdere ar trebui suportată de bănci, administraţiile locale şi dezvoltator.