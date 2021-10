Canada recrutează profesionişti din România şi alte ţări balcanice. Până când pot fi trimise CV-urile

Companiile tech din Montréal s-au aliat pentru a crea Journées Québec Gaming & VFX, o iniţiativă unică pentru oportunităţile de recrutare la nivel mondial. Profesioniştii din România şi Balcani - interesaţi să se mute la Montréal pentru a se alătura sectoarelor în creştere rapidă de jocuri video, efecte vizuale şi animaţie - îşi pot depune candidatura până pe 12 noiembrie 2021.

„Aceasta este o oportunitate de neratat pentru profesioniştii interesaţi de potenţialul unei noi vieţi în Montréal, incluzând aici un cost convenabil de trai, sisteme de sănătate şi educaţionale puternice şi un stil de viaţă avangardist”, se arată în anunţ.

Peste o sută de oportunităţi de angajare sunt în prezent disponibile pentru jocuri video, VFX şi animaţie, incluzând poziţii pentru niveluri medii, până la seniori, pentru programatori, artişti, regizori, asigurarea calităţii (QA), experienţa utilizatorului şi interfaţa pentru utilizatori (UX/UI), design-ul jocurilor, animaţie, compoziţia sunetului şi multe altele. Mai multe studiouri recrutează activ în cadrul evenimentului Journées Québec Gaming & VFX, printre care:

• WB Games Montréal

• Cinesite

• Framestore

• Turbulent

• Netease Games

• Moment Factory • Dpt.

• Motive Studios (EA)

• Eidos Montréal

• Square Enix Montréal

• Beenox

• MiHoYo

• Ludia • Halodi Robotics

• Norsfell

• Tencent America

• AAStudios (Artifex Animation Studios Inc.)

Candidaţii interesaţi de o astfel de oportunitate pot aplica pentru diferite poziţii pe website-ul talentmontreal.com începând de astăzi, 18 octombrie, până vineri, 12 noiembrie 2021. Angajatorii vor selecta potenţialii candidaţi şi îi vor invita la un interviu online care va avea loc între 15 şi 21 noiembrie 2021. Majoritatea studiourilor îşi vor asista candidaţii câştigători în procesul de obţinere a permisului de muncă în Canada.

“Mai mult ca oricând, Montréal este locul unde trebuie să fii. Industriile tehnologice şi creative ale oraşului creează capodopere şi proiecte avangardiste. Montréal se clasează în mod constant printre primele hub-uri la nivel mondial şi pe primul loc în Canada pentru creativitatea digitală: este un loc în care carierele sunt menite să avanseze ”, a declarat Stéphane Paquet, preşedinte şi CEO, Montréal International. „Fie că sunteţi veterani din industrie care doriţi un mediu sănătos şi pozitiv pentru familiile voastre, fie un nou venit care caută un loc de muncă provocator la birou şi recompensator în viaţa socială, Montréal vi se potriveşte.”

De-a lungul anilor, studiourile de animaţie şi efecte vizuale din Montréal au participat la nenumărate producţii, printre care The Rise of Skywalker, Stranger Things, Jurassic World, Blade Runner 2049, 1917 şi Tomb Raider. Personaje precum Ezio Auditore (Assassin's Creed), Scooby Doo şi Batgirl au fost, de asemenea, dezvoltate cu ajutorul studiourilor din Montréal. Vedetele şi studiourile din spatele lor pot fi văzute pe acest website, iar un videoclip care prezintă industria înfloritoare tech şi creativă din Montréal poate fi vizionat pe pagina web Get in the Game!

Creşterea exponenţială a industriei a fost, de asemenea, subiectul unui studiu recent condus de KPMG, care a arătat că între 2009 şi 2019, ocuparea forţei de muncă în oraş a crescut în medie cu 8% în fiecare an pentru industria jocurilor video şi cu 28% pentru efectele vizuale.

Journées Québec Gaming & VFX este un eveniment organizat de Montréal International în colaborare cu Guvernul din Québec.