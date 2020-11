O bancă cu 300 de sucursale în cinci ţări lansează noi servicii în România

„TBI îşi redefineşte arhitectura de brand şi canalele de vânzare - sub TBIBank, TBIPay şi TBIMoney, simplificând structura produselor pe care le oferă clienţilor, dar păstrând neschimbate viteza şi eficienţa serviciilor, varietatea şi incluziunea produselor şi experienţa oferită clienţilor, prin care se diferenţiază de restul pieţei.

TBI rămâne în centrul noii arhitecturi de brand, însă compania separă canalele şi produsele sub TBIBank, TBIPay şi TBIMoney, care descriu clar ce reprezintă şi ce oferă fiecare, îmbunătăţind experienţa clienţilor. Astfel, in viitor, compania va avea mai multe produse si servicii, toate construite sub umbrela TBI”, a informat instituţia bancară.

Sucursalele TBI din România, unde clienţii pot deschide un depozit sau pot primi imediat un credit în numerar, vor continua să opereze sub TBI Bank. De asemenea, acestea vor continua să servească şi clienţii corporate ai companiei. Scopul produselor TBI Bank va rămâne simplu şi clar, însă brandul se conectează cu o gamă largă şi variată de clienţi.

Fostele sucursale fără numerar TBICredit, unde clienţii pot solicita doar împrumuturi, vor fi redenumite TBIMoney. Acesta va fi canalul în care creditele de nevoi personale sunt primordiale şi va servi drept puncte de vânzare pentru clienţii care preferă să vină în sucursale in toate oraşele mari din România.

În ceea ce priveşte TBIPay, aceasta va fi noua denumire a soluţiilor de finanţare la punctele de vânzare. Astfel, clienţii pot achiziţiona acum ceea ce îşi doresc, online sau în magazin, şi plătesc ulterior în rate adecvate propriului buget. În acelaşi timp, TBIPay este o soluţie care îi ajută pe comercianţi să vândă mai mult şi să-şi crească vânzările în lumea fizică şi digitală, combinând astfel produsele financiare cu tehnologia. TBIPay este conceput pentru a se potrivi nevoilor micilor şi marilor comercianţi, indiferent de industria în care operează - de la centre medicale la magazine de mobilă şi electronice - şi oferă servicii integrate acestora şi clienţilor comuni în viitor.

„În ultimii ani, TBI Bank a parcurs o transformare ambiţioasă şi oferă acum cele mai bune servicii românilor din toate categoriile sociale. Aceştia ştiu că se pot baza pe serviciile noastre de calitate - de acum înainte vor şti, de asemenea, exact la ce să se aştepte de la fiecare dintre produsele şi canalele noastre de vânzare. Suntem convinşi că noua noastră arhitectură de brand oferă mai multă claritate clienţilor noştri şi acces mai simplu la produsele şi serviciile de care au nevoie. Vom continua să încorporăm produse şi soluţii din ce în ce mai convenabile sub numele TBI. Primul de acest fel, TBIDuo, este deja disponibil pentru clienţii noştri. TBIDuo permite persoanelor care nu sunt eligibile pentru un împrumut să primească o sumă cu încrederea unui codebitor”, spune Gergana Staykova, SVP, Lending and Distribution la TBI Bank.

Remodelarea şi extinderea locaţiilor fizice ale TBI va avea loc treptat, anul următor. Nu trebuie să fie semnate noi contracte cu clienţii deja existenţi sau să fie aduse modificări contractelor în vigoare. De asemenea, TBI va lansa tot mai multe servicii şi produse integrate pentru a extinde ofertele noastre.

TBI Bank este o instituţie de creditare adresată consumatorilor, companiilor mici şi mijlocii şi comercianţilor, oferind acces la împrumuturi şi alte servicii integrate printr-o reţea vastă de canale şi platforme „phygital”. În prezent, TBI operează în Bulgaria, România, Germania, Suedia şi Polonia şi face parte din 4Finance, unul dintre cele mai mari grupuri europene de soluţii digitale de creditare adresate consumatorilor. Printr-o varietate de sub-branduri, o reţea proprie formată din peste 300 de sucursale şi o varietate de canale digitale, la care se adaugă parteneriate cu peste 10.000 de comercianţii şi retaileri mici şi mari, TBI a deservit peste 1 milion de clienţi doar în 2019 şi a aprobat aproape 500.000 de împrumuturi. Modelul nostru de afaceri de succes şi atenţia pentru clienţi au ajutat TBI să devină una dintre cele mai profitabile şi eficiente bănci din Bulgaria în ultimii 4 ani (Capital K10). Echipa TBI Bank, formată din profesionişti dedicaţi, se implică puternic în dezvoltarea unui viitor bazat pe tehnologie, aşa încât să devină creditorul digital de ultimă generaţie.