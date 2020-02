Euro atinge un nou record istoric: 4,8127 lei

Vineri, Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă istoric de 4,8126 lei pentru un euro, acesta fiind cel mai mare nivel raportat vreodată.

De ce se depreciază leul

O tendinţă regională, tensiuni internaţionale, deficite mari şi în creştere raportate de România, dar şi evenimentele politice locale din ultima vreme au alimentat o slăbire a leului românesc în faţa euro, sunt de părere economiştii.

„E o depreciere regională care se simte pe toate monedele din zonă. E drept că pe leu mai puternic, pentru că avem condiţii mai speciale: suntem ţara cu deficitele cele mai mari”, explică Dan Suciu.

Monedele regionale au o uşoară tendinţă de depreciere. Ciprian Dascălu economist şef la Banca Comercială Română

Mai precis, România a înregistrat anul trecut cel mai mare deficit bugetar din regiune, de 48 miliarde lei, adică 4,6% din produsul intern brut. Totodată, deficitul comercial s-a ridicat la 17,28 miliarde euro, ceea ce a alimentat şi deficitul de cont curent, situat la 10,48 miliarde euro la finalul lui 2019. Toate aceste dezechilibre sunt în creştere, în timp ce vecinii au deficite mai mici, în continuă scădere.

„Deficitele gemene şi evenimentele politice au stârnit probabil îngrijorări în rândul investitorilor. Monedele regionale au o uşoară tendinţă de depreciere”, a declarat Ciprian Dascălu economist şef la Banca Comercială Română.

Şi analistul economic Dragoş Cabat pune evoluţia slabă a leului pe seama instabilităţii politice. „BNR a intervenit, a stopat şi chiar inversat trendul, dar acum acesta se reia, pe măsură ce incertitudinile politice interne şi internaţionale continuă. BNR nu o să mai intervină până nu vom avea fie un guvern acceptat, fie picat”, afirmă Dragoş Cabat citat de Mediafax.

Cursul se depreciază nu de ieri, de azi. Are o tendinţă de depreciere de ceva timp pe fondul deteriorării factorilor fundamentali. Ionuţ Dumitru economist şef al Raiffeisen Bank

Ionuţ Dumitru susţine o parte din aceste argumente. „Nu ştiu dacă are sau nu are legătură cu situaţia politică, ci mai degrabă trebuie să ne uităm la factorii fundamentali din spate. Cursul se depreciază nu de ieri, de azi. Are o tendinţă de depreciere de ceva timp pe fondul deteriorării factorilor fundamentali care ţin de deficitul de balanţă comercială, care s-a accentuat în ultimii ani. Şi avem un deficit de cont curent printre cele mai mari din Europa, şi acest dezechilibru e generat de deficitul bugetar, în cea mai mare parte“, a spus el.

România înregistrează cele mai mari deficite gemene raportate la PIB din UE. Iancu Guda, preşedinte al Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari

Iancu Guda, preşedinte al Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari, mai aduce ca motive accentuarea tensiunilor geopolitice, protecţionismul alimentat de populisme generalizate, precum şi problemele din China contribuie la creşterea primelor de risc (activele sigure se apreciază, inclusiv aurul). „Monedele din ţările emergente cu deficite duble (comercial şi fiscal) sunt cele mai expuse. Iar România înregistrează cele mai mari deficite gemene raportate la PIB din UE...“, a declarat Guda pentu Digi 24.