Telekom: Numărul de abonaţi TV a scăzut de la an la an, dar a crescut cu 47% numărul de produse Smart TV Stick

În concordanţă cu obiectivul de a ţine România conectată, în timp ce îşi îmbunătăţeşte performanţa în toate ariile, compania a înregistrat o creştere a EBITDA ajustată după IFRS-16 cu 2%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 34,5 milioane de euro în T1 2021.

Rezultatul arată o creştere continuă, în ciuda efectelor de lungă durată ale pandemiei COVID-19 asupra economiei româneşti. Fluxul de numerar liber ajustat a rămas pozitiv în primul trimestru al anului 2021, pentru al optulea trimestru consecutiv. Creşterea EBITDA are loc în ciuda veniturilor mai mici înregistrate, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2020, de 210 milioane de euro în primul trimestru al anului 2021, reflectând în mare măsură baza de comparaţie ridicată din primul trimestru al anului trecut, datorită etapizării proiectelor ICT şi a efectelor negative generate de pandemie.

Veniturile din activitatea tradiţională de voce fixă au scăzut la 12,1 milioane de euro în primul trimestru al anului 2021, rămânând însă la un nivel similar cu trimestrul anterior, continuând să încetinească tendinţele de scădere. Veniturile din internet fix se situează la 16,9 milioane de euro, înregistrând o scădere în comparaţie cu nivelurile pre-pandemice, însă o creştere de 4% faţă de T4 2020. Numărul de abonaţi TV a scăzut, de la an la an, la 1,1 milioane.

Cu toate acestea, efectul asupra bazei de abonaţi a fost parţial atenuat de creşterea semnificativă continuă a clienţilor pentru noul produs Smart TV Stick, care a crescut cu 47% faţă de T4 2020. Produsul permite clienţilor să-şi transforme, fără efort, televizorul obişnuit într-unul inteligent, fără a fi nevoie de intervenţii tehnice.

În ceea ce priveşte activitatea de telefonie mobilă, numărul de contracte postpaid de telefonie mobilă a continuat să crească, ajungând la 1,66 milioane, o creştere de 8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, marcând al patrulea trimestru consecutiv de creştere a numărului de abonaţi. În acelaşi timp, a continuat să crească şi numărul abonaţilor în cadrul segmentului de servicii convergente fix-mobil (FMC), ajungând la 924.000 de clienţi, cu 8% mai mult de la an la an. Realizările înregistrate în ceea ce priveşte abonamentele de telefonie mobilă fac din Telekom Romania furnizorul cu cea mai rapidă creştere a abonaţilor de pe piaţa din România, potrivit unui studiu de piaţă independent*.

Veniturile din telefonia mobilă au scăzut cu 3% de la un an la altul, până la 93,7 milioane de euro, fiind afectate de o reducere a traficului de interconectare, precum şi de restricţiile impuse, ca urmare a pandemiei COVID-19. Baza totală de clienţi mobili era de 3,55 milioane la sfârşitul primului trimestru al anului 2021.

Un factor important care a determinat creşterea susţinută a EBITDA şi a fluxului de numerar al companiei este programul de succes şi cuprinzător de transformare a costurilor, care a fost început în a doua jumătate a anului 2018 şi care continuă să genereze îmbunătăţiri semnificative în baza de costuri a Telekom Romania. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, compania şi-a redus costurile indirecte cu 9%, ca urmare a îmbunătăţirilor structurale din toate categoriile.

„Ca parte a transformării noastre strategice din ultimii ani, am lucrat pentru a crea o bază financiară solidă pentru compania noastră şi pentru a fi mai rezistenţi în faţa presiunilor pieţei externe. Rezultatele din primul trimestru arată că acest efort a reprezentat direcţia strategică potrivită şi dă roade, întrucât am reuşit să creştem în continuare EBITDA de la an la an, în ciuda unui pieţe dificile, după un an de pandemie şi chiar compensând efectele unice sezoniere din trecut”, a declarat Nicolas MAHLER, Director Executiv Financiar Telekom Romania.

„Un ingredient cheie pentru succesul nostru financiar constă în concentrarea riguroasă pe gestionarea fluxurilor de numerar şi eforturile concertate de revizuire structurală a bazei de costuri. Prin programul Cash for Growth, am implementat aproape 200 de iniţiative începând din 2018 şi continuăm să ne optimizăm activitatea, pentru a supracompensa orice efect al pandemiei asupra rezultatelor noastre.”

Nicolas MAHLER a continuat: „În acelaşi timp, sunt fericit că putem să ne surprindem clienţii. Produsele noastre inovatoare, Smart WiFi şi Smart TV Stick, continuă să atragă noi abonaţi, permiţând tot mai multor clienţi să beneficieze de serviciile noastre, fără a fi nevoie de instalări sau echipamente scumpe. În acelaşi timp, un număr tot mai mare de clienţi de servicii de telefonie mobilă decid să se alăture Telekom, pentru a beneficia de serviciile companiei, care înregistrează cel mai mare ritm de creştere a abonaţilor de mobil din România”.

„Produsele noastre inovatoare, creşterea numărului de abonaţi în segmente cheie ale afacerii şi efortul de digitalizare a serviciilor noastre, împreună cu programul continuu de transformare a costurilor, ne permit să ne consolidăm în continuare situaţia financiară, chiar şi în faţa provocărilor externe semnificative, precum continuarea pandemiei COVID-19.

Strategia noastră de afaceri rămâne aceeaşi şi vom continua să o implementăm, pentru a ne asigura că atât compania de servicii fixe, cât şi cea de servicii mobile continuă performanţa financiară solidă, în timp ce vom depune toate eforturile pentru a ne servi clienţii la cele mai înalte standarde”, a conchis Nicolas MAHLER.