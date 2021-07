O fabrică din Caransebeş, preluată de grupul Agroland în urma unei investiţii de 1,3 milioane de euro

Reprezentanţii Agroland au în plan obţinerea certificării non-GMO (organisme nemodificate genetic) pentru furaje, fabrica din Caransebeş devenind prima astfel de unitate din România, cu această certificare.

Preluarea fabricii face parte din strategia Agroland de a deveni cel mai important producător local de ouă de consum şi carne de pasăre certificate non-GMO. În octombrie 2020, Agroland a intrat pe piaţa ouălor de consum prin preluarea platformei Avicola Mihăileşti, producător de ouă de consum şi pui de o zi, care include şase ferme.

Fabrica ocupă o suprafaţă de 10.000 mp şi are opt angajaţi, în acest moment. Capacitatea de producţie este, în prezent, de 12.000 tone anual, dar se estimează o creştere graduală a acesteia, cu circa 25% pe an, până în 2024. Procesul de certificare pentru producţia de furaje fără organisme modificate genetic a demarat acum două luni şi se estimează că se va încheia anul acesta, în august.

“Obiectivul nostru este să devenim cel mai important producător de ouă de consum şi carne de pasăre non-GMO din România, iar decizia de a prelua activitatea fabricii de furaje din Caransebeş este o mutare vitală, în acest sens. La nivelul Uniunii Europene, tendinţa către consumul de produse organice şi non-GMO datează de mulţi ani.

Există state precum Austria, unde produsele non-GMO reprezintă până la 90% din totalul pieţei, dar şi ţări ca România şi Bulgaria, unde acest segment este aproape de zero. Din fericire, există premisele ca această piaţă să crească uşor cu până la 10%, în următorii trei ani. Până acum, principalul obstacol în calea dezvoltării acestei pieţe la nivel local a fost lipsa capacităţilor de producţie pentru furaje certificate non-GMO.

Odată cu certificarea pe care o vom obţine pentru fabrica din Caransebeş, piedica va fi înlăturată şi sperăm că vor fi şi alţi antreprenori sau companii care vor investi în această direcţie. Noi estimăm că la sfârşitul lui septembrie vom reuşi să livrăm primele ouă certificate non-GMO, în marile reţele de retail din ţară”, a declarat Horia Cardoş, fondator şi director general al Agroland.

Agroland şi Lipoplast vor finaliza procesul de achiziţie a fabricii, până la finele lui 2021. În viitor, reprezentanţii Agroland iau în calcul preluarea activităţii şi a altor producători de ouă de consum şi carne de pasăre, pentru a-şi consolida poziţia pe această piaţă.

Agroland este cea mai mare reţea de magazine cu produse pentru gardening, pet care şi hobby farming din România, are capital 100% românesc şi a fost fondată în 1997, la Timişoara, de către antreprenorul Horia Cardoş. În prezent, reţeaua Agroland are peste 250 de unităţi, localizate în 29 de judeţe, şi peste 2.200.000 de clienţi an.

Printre produsele comercializate se află: produse pentru grădinărit - seminţe, material săditor, fertilizanţi, echipamente, hrană şi accesorii pentru animale de companie, precum şi pui de o zi, furaje echipamente pentru ferme mici şi medii. Grupul Agroland a înregistrat o cifră de afaceri de 38,4 milioane de euro, la finele lui 2020, şi are peste 300 de angajaţi.

Compania a fost listată pe Bursa de Valori Bucureşti, pe 1 martie 2021, când acţiunile au fost admise la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT), Sectorul Titluri de Capital, Categoria Premium, sub indicele bursier AG.