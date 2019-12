Lidl deschide trei noi magazine şi angajează urgent personal

Astfel, reţeaua Lidl ajunge la 261 de unităţi. Noua unitate din Bucureşti este situată pe Calea Rahovei, Nr. 284, sector 5, unitatea din Negreşti-Oaş, prima din localitate, este situată pe Strada Victoriei, Nr. 142-146, iar unitatea din Botoşani se află pe Strada Ştefan cel Mare, Nr. 10.

Lidl îşi dezvoltă reţeaua de magazine adoptând soluţii pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Astfel, prin utilizarea unor tehnologii avansate din domeniul construcţiilor şi în conformitate cu normele de protecţie a mediului, magazinele noi dispun de soluţii şi tehnologii moderne, care asigură standarde înalte de eficienţă energetică. De exemplu, atât în magazinul din Bucureşti, cât şi în cele din localitatea Negreşti-Oaş şi Botoşani sunt instalate sisteme de iluminat cu LED, cu senzor de prezenţă şi sisteme de recuperare a căldurii, integrate în instalaţiile de ventilaţie.

Ca parte a strategiei de sustenabilitate a companiei, magazinul din Bucureşti dispune şi de un acoperiş verde cu o suprafaţă de 653 m2. Acesta oferă o serie de avantaje în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător, precum îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirii, prin menţinerea unei temperaturi constante pe parcursul întregului an. Totodată, acoperişul verde are rolul de a reduce efectul de seră, prin absorbţia prafului şi a dioxidului de carbon şi echilibrarea nivelului de oxigen. Mai mult, vegetaţia amplasată pe acoperiş are rolul de a filtra în mod natural apa pluvială, datorită multiplelor straturi componente, şi de a reduce în acelaşi timp cantitatea de apă deversată în sistemele de canalizare.

Fiecare dintre cele 3 magazine are o suprafaţă de vânzare de aproximativ 1.300 m2, iar în fiecare dintre acestea vor lucra peste 20 de angajaţi.

Unitatea din Bucureşti va pune la dispoziţia clienţilor 128 de locuri de parcare iar orarul său de funcţionare va fi de luni până sâmbătă, între 7:30 şi 22:00, iar duminica între 8:00 şi 21:00.

Magazinul din Negreşti-Oaş este prima unitate Lidl din localitate şi dispune de 110 locuri de parcare. Acesta va funcţiona de luni până sâmbătă, între 7:30 şi 22:00, iar duminica între 8:00 şi 20:00.

Magazinul din Botoşani dispune de peste 100 locuri de parcare, orarul de funcţionare fiind de luni până sâmbătă, între 7:30 şi 22:00 şi duminică între 8:00 şi 20:00. Ca parte a strategiei de sustenabilitate a companiei, Lidl optimizează în mod constant formatul magazinelor, astfel încât să aibă un impact cât mai redus asupra mediului, dar şi să ofere o experienţă de cumpărături cât mai bună. Atunci când anumite magazine nu mai corespund standardelor Lidl, acestea sunt înlocuite cu unităţi noi. Astfel, noul magazin Lidl de pe Strada Ştefan cel Mare, Nr. 10 înlocuieşte magazinul Lidl de pe Bd. Mihai Eminescu, care se închide începând cu 4 decembrie.

Deschiderea noilor unităţi îi aşteaptă pe clienţi cu promoţii speciale. În ziua inaugurării vor fi reduceri de peste 20% la articole nealimentare, dar şi la cele alimentare, precum mezeluri, lactate, dulciuri şi altele.

Inaugurările continuă strategia companiei de a oferi zilnic românilor produse de cea mai bună calitate la cel mai bun preţ, într-o largă varietate de sortimente. Lidl reuşeşte să respecte această misiune investind constant în sustenabilitate, la baza acţiunilor companiei stând eficienţa şi demersurile de dezvoltare durabilă. În plus, Lidl promovează cu consecvenţă colaborarea cu producătorii locali, multe dintre mărcile de calitate comercializate în reţea fiind produse în România.