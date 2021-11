Regizorii Andrei Şerban şi Tang Shu Wing, într-un dialog online despre Shakespeare, cu Octavian Saiu la Teatrelli VIDEO

Ediţia de toamnă a „Anotimpurilor dialogului despre teatru cu Octavian Saiu” a continuat la Teatrelli cu o întâlnire de excepţie. Invitaţi au fost regizorii Andrei Şerban şi Tang Shu Wing. Pornind de la „Regele Lear”şi de la două montări neobişnuite, ambele cu distribuţii exclusiv feminine – una la Bucureşti, cealaltă la Hong Kong –, dialogul a abordat sensurile tragicului deopotrivă în teatru şi în realitatea pe care o traversăm. Întâlnirea a fost transmisă online pe 26 noiembrie, de la ora 19.00, în premieră pe pagina de Facebook Teatrelli.

Intitulată „Regele Lear şi toamna fără sfârşit a lumii noastre: Despre mântuirea feminină a tragicului, despre teatru şi adevărurile lui”, dezbaterea lansată de Octavian Saiu descifrează noi sensuri ale prezentului pornind de la textul lui Shakespeare, în lectura lui Andrei Şerban, unul dintre regizorii emblematici ai teatrului contemporan, şi a lui Tang Shu Wing, artist de referinţă al scenei Asiei. Versiunea memorabilă semnată de Andrei Şerban în urmă cu peste zece ani la Bucureşti, la Bulandra, era „Regele Lear” la genul feminin – cu Mariana Mihuţ, Valeria Seciu, Dana Dogaru etc. De curând, regizorul Tang Shu Wing a conceput la Hong Kong un spectacol bazat pe „Lear” tot cu o distribuţie exclusiv feminină, însă fără niciun cuvânt rostit.

Până la urmă, în teatru, ca şi în viaţă, contează doar puterea noastră de a îndura, a spus Andrei Şerban (foto centru, la repetiţii), într-un mesaj puternic, la finalul dialogului.

„Regele Lear este piesa cea mai întunecată a lui Shakespeare. Citită astăzi, pare verdictul final aplicat unei lumi fără metafizică. Pusă în scenă, ea poate fi şi recviemul acestei lumi, şi contemplarea amară a salvării ei imposibile. Tăcerea este pentru Tang Shu Wing ceea ce cuvântul rămâne pentru Şerban: sursa esenţială a teatrului, şansa regenerării lui şi a noastră. Într-un dialog de toamnă tristă, care pare fără sfârşit, îi puteţi asculta pe doi dintre marii artişti ai acestor vremuri. Artiştii au vorbit despre scenă, despre Shakespeare, despre Lear, dar şi despre ceea ce ne sperie atât de mult pe toţi: tragicul ascuns al existenţei. O întâlnire specială dedicată teatrului peste graniţe şi dincolo de ele. Adică, la o noua ediţie de spirit a Anotimpurilor noastre teatrale”, a precizat Octavian Saiu.

Această întâlnire specială a putut fi urmărită online, gratuit, pe 26 noiembrie, de la ora 19.00, în premierăpe pagina de Facebook Teatrelli. Dialogul va avea loc în limba engleză, cu subtitrare în limba română. Ulterior, dezbaterea va fi disponibilă şi pe site-ul www.teatrelli.com, precum şi pe canalul Vimeo Teatrelli.

Octavian Saiu, gazda seriei speciale de întâlniri de la Teatrelli, intitulată "Anotimpurile dialogului despre teatru", este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, Noua Zeelandă, Hong Kong, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la alte universităţi din Europa, Asia şi Africa, precum şi la Institutul Grotowski. În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, iar în 2016 şi 2019 a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor (Wrocław – Capitală culturală europeană şi Toga, Japonia). Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume şi Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie. Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul a 12 volume despre teatru. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013. În 2020, Preşedintele României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, „însemn de apreciere pentru activitatea importantă dedicată criticii de teatru, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în promovarea creaţiei teatrale româneşti”.

Despre Teatrelli

Teatrelli este un proiect creart, un spaţiu cultural alternativ dedicat artelor performative, care oferă publicului producţii proprii de teatru şi dans, spectacole şi performance-uri work in progress, serii de dialoguri culturale şi artist-talk-uri etc.