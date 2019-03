„Adevărul“ readuce operele lui Vintilă Corbul. „Căderea Constantinopolului“ şi „Sunt Regele Franţei! Regele soare“, distribuite cu ziarul timp de o lună

În literatură, Vintilă Corbul s-a impus prin stilul savuros, care combină experienţele personale cu adevărul istoric şi ficţiunea. Scriitorul a semnat şi scenariile filmelor de succes "Nea Mărin miliardar", "Revanşa", "Duelul" şi "Un comisar acuză". Romanele sale au avut cea mai mare căutare în perioada comunistă, iar încasările uriaşe de pe urma acestora au stârnit multe invidii în lumea literară. Stilul său inconfundabil era dat de o imaginaţie bine strunită.

S-a născut în 1916 şi până a început războiul văzuse deja jumătate din lume, pentru că părinţii lui călătoreau pentru a face comerţ cu armament. La 91 de ani, scriitorul s-a apucat de un nou volum, "Ciuma Roşie".

"Scriu de mână, cu tocul şi apoi transcriu la maşină sau ordinator. Pentru că de multe ori, după ce scriu, îmi dau seama că trebuie modificat. Am pe masă şi computer cu internet plus trei maşini electrice de scris.

Şi să ştiţi că sunt fericit când lucrez.Am ştiut să mă descurc… eu, în fiecare noapte, lucrez până pe la şase, şapte dimineaţa, ies cu căţelul o jumătate de oră, apoi dorm cinci ore, maximum şase", spunea Vintilă Corbul, autor a cărut operă a fost publicată integral, în anii trecuţi, de Editura Adevărul.

Vintilă Corbul, scriitor şi autor de scenarii de film, s-a stabilit în Franţa în 1977.

Unele dintre cele mai de succes volume scrise de Vintilă Corbul, „Căderea Constantinopolului“, trei volume, şi „Sunt regele Franţei! Regele soare!“, au fost reeditate şi vor fi distribuite cu „Adevărul“, începând de luni, 25 martie, timp de o lună. Preţul pachetului ziar şi carte este de 17 lei.

"Căderea Constantinopolului" este una dintre cele mai vândute cărţi din beletristica românească. A fost editată în franceză, greacă, arabă, iar în Franţa a fost difuzată şi sub formă de teatru radiofonic. Primul tiraj, în anii `80, a fost de 192.000 de exemplare.

Căderea Constantinopolului este numele sub care e cunoscută cucerirea capitalei Imperiului Bizantin de forţele Imperiului Otoman, sub comanda sultanului Mehmed al II-lea. Căderea Constantinopolului a însemnat nu numai sfârşitul Imperiului Roman de Răsărit şi moartea ultimului împarat bizantin, Constantin al XI-lea, dar şi o victorie strategică de o importanţă crucială pentru cucerirea estului mediteranean al Balcanilor de către otomani.

Roman dedicat soţiei sale

„Sunt regele Franţei! Regele Soare!“ este dedicată Ioanei Corbul, femeia ce a reprezentat „marea dragoste" a autorului. După o mare decepţie, părăsit de prima soţie dupa numai cinci ani, Vintila Corbul se îndrăgosteşte de fiica renumitului profesor universitar şi scriitor Ion San-Giorgiu. În acea perioadă, dupa ce toata averea familiei San-Giorgiu a fost confiscată de către regimul comunist, Ioana trăieste alaturi de mama sa, la limita subzistentei. Din cauza originii sale burgheze, a fost data afara de la Conservatorul de Arte Dramatice si se vede obligata sa se angajeze muncitoare necalificata intr-o fabrica de cuţite.

Profesorul San-Giorgiu, dupa ce a fost judecat in lotul nr. 11 de criminali de razboi si condamnat la moarte de „justitia comunista" pentru propaganda hitlerista, si-a petrecut ultimii ani din viata in exil, in Germania. Surprinzator, in timp ce ne documentam asupra biografiei lui Vintila Corbul, am aflat ca in anul 1921, Ion San-Giorgiu avea o rubrica permanenta in „Adevarul Literar si Artistic", astazi suplimentul cultural de miercuri al ziarului „Adevarul".

Ioana şi Vintila se căsătoresc, chiar dacă amândoi erau muncitori necalificaţi, ea la o fabrica de cuţite, el la ICAB (Intreprinderea de Canal şi Apa Bucuresti), şi abia aveau din ce să trăiască. Pentru a-şi completa modestul venit, încep să traduca opere literare din limbile franceză şi engleză.

Dupa ani de mizerie, obligat să-şi parasească locul de muncă din cauza unei boli grave la ochi, autorul începe din nou să scrie şi publica prima carte de succes. În timp ce scria "Căderea Constantinopolului", cartea ce îl va lansa definitiv, Vintilă Corbul primeşte o lovitură foarte puternică. Ioana îl anunţă - după cum povesteşte autorul, „cu zâmbetul pe buze"- că a fost depistată cu cancer într-o fază avansată. Drama morţii soţiei, la numai 35 de ani, după 15 ani de căsnicie, precum şi ultimele luni de suferinţă ale acesteia, l-au marcat definitiv. Începe să scrie frenetic, pentru a-şi uita durerea şi nu mai iubeşte niciodată o altă femeie.

L-a cunoscut pe Rockefeller

„Babel Palace" este primul său roman, dar autorul a devenit cunoscut după ce a apărut "Căderea Constantinopolelui", o adevărată lovitură pe piaţa editorială. Un alt volum, "Idolii de aur - Dinastia Sunderland-Beauclair" (trei volume), a fost editat în franceză şi poloneză.

Vintilă Corbul este unul dintre puţinii literaţi români care au învăţat să trăiască numai din scris. Gustul succesului l-a simţit din copilărie, când a călătorit mult în Europa şi Lumea Nouă, cunoscându-i pe John D. Rockefeller, J. Paul Getty. În 1966, Vintilă Corbul a scris, în colaborare cu Eugen Burada, povestirea "Moarte şi portocale la Palermo", apărută în colecţia Temerarii - Editura Tineretului, în două fascicule a câte 80 de pagini.

Pus pe lista neagră de Ceauşescu

Datorită succesului, după câţiva ani, la insistenţele editurii, autorii au continat povestirea sub un nou titlu, "Cenuşă şi orhidee la New York".

Era primul volum apărut sub semnăturile Vintilă Corbul şi Eugen Burada. Romanul i-a deranjat pe comunişti, din cauza naraţiunii care punea în valoare avantajele lumii capitaliste. Cartea a fost trecută imediat pe lista neagră de regimul Ceauşescu. Este una dintre cele mai vândute trei cărţi semnate Vintilă Corbul, primul tiraj de 160.000 de exemplare fiind epuizat într-o singură săptămână. Compunea cărţi-fluviu, chiar şi în mai puţin de un an, fără să uite de partea cea mai importantă a procesului de creaţie: documentarea.

Pentru "Asediul Romei" s-a documentat din peste 200 de cărţi. Vintilă Corbul şi Eugen Burada au scris şi scenariile unor filme care au avut succese masive. Cei doi şi-au pus semnătura pe scenariile peliculelor "Nea Mărin miliardar", "Revanşa", "Duelul" şi "Un comisar acuză" (scenariu compus în doar două săptămâni), ecranizate de Sergiu Nicolaescu.

Operele complete au fost publicate de Adevărul

Editura Adevărul Holding a lansat 24 de titluri, în 31 de volume, majoritatea scrise de Vintilă Corbul, dar şi câteva semnate împreună cu Eugen Burada. Volumele "Cenuşă şi orhidee la New York", "Uragan asupra Europei", "Oameni în Rolls-Royce", "Groaza vine de pretutindeni", "Roxelana şi Soliman", "Calea ducesei", "Plângi, plângi balalaikă" sunt titluri care le-au adus celor doi celebritatea în anii "60-'70.

