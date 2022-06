Test de cultură generală: Jocurile Foamei

1 În ce an a fost lansat primul volum al trilogiei „Jocurile Foamei“?

a. 1987

b. 1998

c. 2008

2 Ce înseamnă „salutar“?

a. Care salută

b. Întâmplător

c. Providenţial

3 Câte ţări africane au deschidere la Marea Mediterană?

a. 5

b. 3

c. 4

4 Ce actriţă joacă rolul lui Katniss Everdeen din „Jocurile Foamei“?

a. Eva Green

b. Jennifer Lawrence

c. Jennifer Love Hewitt

5 Ce plantă desemnează denumirea ştiinţifică „Rubus idaeus“?

a. Zmeur

b. Afin

c. Măceş

6 Ce fiinţă mitică a omorât Tezeu?

a. Minotaurul

b. Medusa

c. Euryale

7 Care dintre următorii domnitori români a fost tatăl regelui maghiar Matia Corvinul?

a. Vlad Ţepeş

b. Radu cel Frumos

c. Iancu de Hunedoara

8 Care este capitala Slovaciei?

a. Bruxelles

b. Bratislava

c. Berna

9 Ce pasăre poartă denumirea ştiinţifică de „Upupa epops“?

a. Rândunică

b. Pupăză

c. Privighetoare

10 Ce funcţie a avut Mihai Viteazul înainte de a deveni domnitor?

a. Logofăt de vistierie

b. Ban al Craiovei

c. Vornic de Ţara de Jos

11 Cine a dat numele oficial de Casa Albă reşedinţei preşedintelui SUA?

a. Thomas Jefferson

b. Abraham Lincoln

c. Theodore Roosevelt

12 Câte filme „Jocurile Foamei“ există?

a. trei

b. patru

c. două

13 În ce oraş s-a născut Ionel Teodoreanu?

a. Bucureşti

b. Braşov

c. Iaşi

14 În ce an au început procesele vrăjitoarelor din Salem?

a. 1692

b. 1697

c. 1702

15 Care este moneda Braziliei?

a. Dolar

b. Euro

c. Real

16 Care este cel mai sudic oraş din lume?

a. Alaska

b. Puerto Williams

c. Ushuaia

17 Când a fost înfiinţată Monetăria statului?

a. 1877

b. 1870

c. 1881

18 De unde este originar scorţişorul, arborele din a cărui coajă se face scorţişoară?

a. Brazilia şi estul Columbiei

b. Papua Noua Guinee

c. Sri Lanka şi sudul Indiei

19 Cine a fost Morfeu?

a. Zeul viselor

b. Zeul morţii

c. Zeul animalelor

20 Cine a regizat filmul „Jocurile Foamei“?

a. Martin Scorsese

b. Gary Ross

c. Francis Ford Coppola

21 Care dintre Gorgone este singura muritoare?

a. Meduza

b. Andromeda

c. Stheno

22 Din ce ţară provine croissantul?

a. Franţa

b. Italia

c. Austria

23 Cine a decretat primul că anul nou începe pe 1 ianuarie?

a. Regele Arthur

b. Henric al V-lea

c. Wilhelm Cuceritorul

24 Cine a fost Tamara de Lempicka?

a. actriţă

b. pictoriţă

c. cântăreaţă

25 Cine cânta melodia „It Ain't Over 'til It's Over“?

a. Bruce Springsteen

b. Lenny Kravitz

c. Placido Domingo

26 Care este singurul os mobil al feţei?

a. Maxila

b. Mandibula

c. Osul zigomatic

27 La câte zile de la Înviere se sărbătoreşte Înălţarea Domnului?

a. 40

b. 50

c. 30

Răspunsurile corecte:

1. c. 2008

2. c. Providenţial

3. a. 5

4. b. Jennifer Lawrence

5. a. Zmeur

6. a. Minotaurul

7. c. Iancu de Hunedoara

8. b. Bratislava

9. b. Pupăză

10. b. Ban al Craiovei

11. c. Theodore Roosevelt

12. b. patru

13. c. Iaşi

14 a. 1692

15. c. Real

16. b. Puerto Williams

17. b. 1870

18. c. Sri Lanka şi sudul Indiei

19. a. Zeul viselor

20. b. Gary Ross

21. a. Meduza

22. c. Austria

23 c. Wilhelm Cuceritorul

24 b. pictoriţă

25 a. Gheorghe Popescu

26. b. Mandibula

27. a. 40