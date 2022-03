Dirijorul Marc Tardue şi pianistul Mihai Ungureanu, în stagiunea Filarmonicii „George Enescu”

Simfonia clasică" a avut premiera pe 21 aprilie 1918 la Sankt Petersburg sub conducerea compozitorului Serghei Prokofiev şi a devenit una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite lucrări ale sale. „Ideea mea era să compun o simfonie în stilul lui Haydn [...] M-am gândit că, dacă azi ar mai trăi, el ar continua să compună în acelaşi stil, dar ar şi aduce elemente noi în muzica sa. Am vrut să compun o simfonie tradiţională credincioasă acestui principiu. Am numit-o Clasica mai întâi pentru că este un titlu simplu, dar şi ca să îi irit pe filistini, în speranţa că va pica bine dacă, într-adevăr, simfonia va reieşi a fi clasică”, mărturisea compozitorul.

Concertul pentru pian şi orchestră nr.11 Hob Xviii:5 a fost compus de Joseph Haydn între 1780 şi 1783, având multe asemănări cu concertele pentru pian ale lui Mozart. Haydn şi Mozart făcuseră cunoştinţă înainte de 1784, când a fost publicat acest concert. Mozart a recunoscut rolul important al lui Haydn în dezvoltarea muzicii şi, în corespondenţă, l-a numit uneori „Papa Haydn”. Despre Simfonia nr. 1, în do major, op. 21, interpretată în partea a doua a concertului, muzicologul Mihai Cojocaru afirmă că „Beethoven ascunde în Simfonia nr. 1 nu doar „Eroica” şi Simfonia „Destinului”, ci şi spontaneitatea din Simfonia nr. 4 sau parodia din nr. 8”. Marc Tardue(foto), dirijor invitat din Statele Unite, este absolvent al Peabody Conservatory of Music din Baltimore. A studiat pianul cu Alexander Lipsky şi Wiktor Labunsky iar dirijatul cu Frederik Prausnitz, Leo Müller şi Constantin Bugeanu. A urmat şi studii de canto cu Marilyn Cotlow, perfecţionându-se la cursuri de măiestrie susţinute de Eileen Farrell, Beverly Sills, Tito Gobbi, Gabriel Bacquier şi Francesco Valentino. A deţinut funcţia de director muzical şi dirijor principal al unor formaţii corale, orchestre simfonice şi teatre lirice în SUA, iar între 1982 şi 1984 la Opera Naţională din Reykjavik şi Orchestra simfonică a Islandei. În 1999 a fost numit director muzical la Orquestra Nacional do Porto, ansamblu pe care l-a condus până în 2000 şi pe care l-a extins la dimensiunile unei orchestre simfonice mari. Pentru activitatea sa artistică, în 1989 Marc Tardue a fost distins cu titlul Chevalier des Arts et Lettres de către guvernul francez iar în 2004 i-a fost decernată Medalha de Merito Cultural, una dintre cele mai înalte distincţii acordate de către Ministerul Culturii din Portugalia. Între 2012-2018, Marc Tardue a fost director muzical la Jenaer Philharmonie din Turingia, iar în 2018 a fost numit dirijor principal al Orchestrei Simfonice din Dubrovnik. Născut la Craiova în 1958, Mihai Ungureanu a absolvit Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, unde a studiat cu profesorii Dan Grigore şi Ioana Minei. După absolvire a devenit solist al Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, al cărei director a fost între 1990 şi 2000, reluând funcţia în 2004. Printre distincţiile obţinute se pot aminti Premiul I în 1985 şi 1987 la concursuri naţionale pentru solişti, Premiul ATM în 1986. A predat cursuri de măiestrie în Italia, Franţa, Germania, Republica Moldova, Statele Unite. Este solicitat cu regularitate ca membru în juriile unor concursuri internaţionale. În anul 2004 a participat la editarea CD-ului cu muzică românească de Pascal Bentoiu la Köln cu West Deutscher Rundfunk sub bagheta lui Horia Andreescu, interpretând Concertul nr. 2 pentru pian şi, cu aceeaşi ocazie, Sonata pentru vioară şi pian. În acelaşi an a efectuat un turneu în mai multe oraşe din sudul Japoniei, susţinând recitaluri de muzică de cameră şi de pian solo şi, de asemenea, cursuri de măiestrie (Kyoto, Hiroshima), iar în noiembrie, la Baden-Baden, cu prilejul omagierii a 50 de ani de la moartea marelui dirijor şi compozitor Wilhelm Furtwängler, a interpretat Sonata nr. 1 pentru vioară şi pian de Furtwängler într-un concert transmis în direct de Radio Stuttgart. Pianistul are un repertoriu cuprinzător, atât în genul concertant, cât şi în cel cameral (piese, sonate pentru pian solo, dar şi sonate cu alte instrumente, triouri, cvartete, cvintete cu pian). Joi şi vineri, 3 şi 4 martie 2022 Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu" ora 19.00, Sala mare a Ateneului Român Dirijor

MARC TARDUE Solist

MIHAI UNGUREANU (foto) Program Serghei Prokofiev

Simfonia nr. 1, în re major, op. 25, "Simfonia clasică" Joseph Haydn

Concertul pentru pian şi prchestră nr.11 Hob Xviii:5 Ludwig van Beethoven Simfonia nr. 1, în do major, op. 21 Biletele se pot procura:

- De la Casa de Bilete a Ateneului Român

Program: Marţi - Vineri 12:00 - 19:00. Plata doar în numerar. - Online, accesand site-ul www.fge.org.ro - secţiunea „Calendar“. Biletele odată cumpărate nu sunt returnabile decât în condiţiile prevăzute de lege. Accesul în sala Ateneului Român este permis "cu participarea publicului conform legii; dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 şi este asigurată purtarea măştii de protecţie". Verificarea acestor condiţii se va face înainte de accesul în incinta Ateneului Român.