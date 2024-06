Sportul de echipă poate aduce beneficii imense României!

Scriu aceste rânduri cu o zi înaintea celui de al doilea meci al echipei naționale de fotbal la Campionatul European din Germania. Nu știm, așadar, rezultatul meciului împotriva Belgiei, dar avem încă în minte și în inimă atmosfera creată de echipă și de suporteri la primul meci, cel câștigat cu trei la zero în fața Ucrainei.

Au trecut patru zile de atunci, dar vă mărturisesc faptul că entuziasmul meu a rămas intact. Nu trebuie să fii un împătimit al fotbalului pentru a realiza că meciul din 17 iunie este unul memorabil, poate chiar istoric și că sportul de echipă și de mase are o capacitate de a ne uni greu de egalat!

De asemenea, modul în care s-au exprimat suporterii români ne arată clar cât am evoluat în ultimele decenii ca țară, ca națiune și ne arată la fel de clar că putem întotdeauna realiza mai mult!

Nu ai cum să rămâi impasibil când vezi un stadion plin de tricouri galbene, când auzi un stadion cântând imnul național, când vezi suporterii români dând dovadă de fair-play și de sportivitate față de echipa adversă. Nu ai cum, pur și simplu pentru că acel moment a reprezentat pentru mulți dintre noi, cred că suntem milioane, o oglindă fantastică a societății românești actuale. La fel, când vezi atâția tineri veniți din țară sau din alte state europene pentru a-și susține echipa națională în felul în care au făcut-o, nu ai cum să îți pierzi speranța în România și în români!

Este destul să ne aducem aminte alte campionate, europene sau mondiale, pentru a vedea cât am evoluat, cât am progresat. Nicio altă echipă a României nu a avut parte până acum de atâta suport. Și, în mod sigur, nicio altă generație nu a beneficiat de atâta prosperitate și de atâtea posibilități precum cea pe care am văzut-o acum câteva zile în tribune. Știm din date oficiale că s-au vândut toate biletele și că a fost nevoie de suplimentarea lor. Știm că zeci de mii de români au ales și au putut să-și cheltuie banii sau economiile pentru a face o excursie în Germania și pentru a fi alături de băieții noștri. De aceea, mă bucur pentru noi toți, dar mă bucur mai ales pentru cei tineri! Ei nu au mai avut până acum parte de astfel de momente de unire și entuziasm prin sport.

Desigur, la nivel individual, prin performanțe precum cele obținute de Simona Halep sau David Popovici, am mai avut prilej de mândrie și de bucurie, dar nu la acest nivel. Ce trebuie să înțelegem de aici? În primul rând, faptul că în orice țară dezvoltată sporturile de echipă, fotbalul în primul rând, sunt adevărate industrii, care trebuie susținute și la nivel guvernamental și la nivel privat, pentru că ele aduc beneficii imense unei națiuni, nu doar la nivel financiar ci și la nivel de imagine.

Românii pot fi mândri de ei înșiși după momentul 17 iunie 2024. Dar românii pot și mai mult! Ne-au dovedit-o băieții de pe teren și ne-au dovedit-o suporterii din tribune. De aceea, eu cer o politică națională actualizată pentru sport, pentru a-i apropia pe tineri și mai mult de ideea de echipă, disciplină, efort, educație și, în definitiv, sănătate. Avem în mod clar nevoie să continuăm investițiile în infrastructura sportivă, avem nevoie de o lege a sponsorizării în sport și avem nevoie de o politică susținută de conștientizare a importanței sportului în școală!

Sportul de echipă te învață multe. Te învață să muncești susținut și vreme îndelungată alături de coechipieri, te învață să câștigi dar și să pierzi cu eleganță și te învață să te auto-depășești în fiecare zi. Eu sunt recunoscător pentru toată magia zilei de 17 iunie 2024 și sunt sigur că, investind în sport, vom mai avea parte de momente similare, de euforia împărtășită de milioane de români, împreună, în același timp, de mândria absolut motivată de a purta tricoul galben, de a cânta imnul, de a te bucura de viață și de a spera.