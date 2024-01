Europa în lupta dintre așa-zisul suveranism și adevăratele valori. Ce va alege România?

Există în rândul partidelor din România, inclusiv la partenerul de guvernare al PNL, o iluzie, o amăgire, sau o sminteală – i-aș spune eu – conform căreia cea mai ușoară modalitate de a câștiga alegeri ar fi copierea mesajelor de tip AUR sau Șoșoacă.

Eu sunt convins, cu toate argumentele necesare, că nu este așa, și voi reveni mai jos, însă aș vrea să facem un exercițiu de imaginație, sau de coșmar, și să ne închipuim o Românie condusă de o guvernare anti-europeană. Nici nu merg până la a spune pro-Putin; să ne limităm imaginația la atât.Până în prezent, România a fost capabilă să își negocieze portofolii importante în Comisia Europeană, la fiecare cinci ani, lucru care s-a simțit, în mod indiscutabil, în țară. Cum credeți că ar discuta celelalte guverne UE cu o Românie anti-europeană? Ce portofoliu credeți că am obține și cum s-ar reflecta asta în țara noastră?

Mai departe. Acum câțiva ani, cu o conducere pro-europeană, am reușit să punem la dispoziția României 80 de miliarde de euro prin bugetul multianual 2021-2027 și prin programul Național de Redresare și Reziliență. Și e destul să ne uităm la Ungaria lui Orban, cu fondurile încă blocate, ca să ne imaginăm dezastrul. Pentru simplul motiv că dezvoltarea noastră, și oricărei țări UE, depinde de acei bani. Bani pe care noi acum îi avem la dispoziție, iar Ungaria lui Orban nu îi are. Clar, simplu, pragmatic.

În al treilea rând, investițiile străine importante s-ar evapora, iar odată cu ele, salariile și locurile de muncă.Citesc constant în presa română știri despre presupuse investiții chineze în Ungaria. De fiecare dată, ele sunt anunțate. Cele despre investițiile finalizate lipsesc. Dar mă rog... Priviți însă, în Asia și în Africa, ce au însemnat pentru țările care le-au acceptat, așa-zisele investiții chinezești, ce compromisuri, ce presiuni, ce rezultate dezastruoase. Există la ora actuală volume de analize disponibile public în acest sens. Așadar, tot o amăgire și, mai rău, un pericol!

Oare Italia doamnei Meloni de ce a ales până la urmă fondurile europene și a renunțat la orice iluzie chinezească?În plus, celor care, mai ales printre politicieni, încă se mai amăgesc cu fantasmele mesajelor populiștilor și ale așa-zișilor suveraniști, le dau doar trei nume: Italia, Olanda și Polonia.Unde este discursul de dinainte al doamnei Meloni acum, la guvernare, când a văzut cu adevărat ce înseamnă și cât de bine este să fii integrat în mecanismele europene?

La fel, în seara în care au aflat că s-au clasat pe primul loc în alegeri, extremiștii olandezi și-au șters, public, pur și simplu, jumătate din programul electoral în speranța că vor fi acceptați în guvern. Întreb: merită?Vă spun sigur că nu, că este o pierdere de vreme și de resurse, pentru că, până la urmă, indiferent ce, cu toții își dau seama că fără Europa, adică fără noi toți, împreună, ne-am lovi de greutăți cu care la ora asta nicio țară nu se mai poate lupta singură.Este și concluzia polonezilor, după aproape un deceniu de guvernare aflată în conflict cu Uniunea Europeană, care s-au mobilizat pentru a vota o majoritate pro Europa de care aveau și au nevoie ca de aer.

Prin urmare, în această goană după voturi aparent facile, dar cu un mesaj mincinos, ce vor alege partidele din România și mai ales, ce vor alege românii în lupta dintre așa-zisul suveranism – în fapt, o bazaconie, pentru că toate țările UE sunt suverane, iar a fi stat membru nu înseamnă a renunța la suveranitate, ci a o pune alături de țările partenere și a o întări – și adevăratele valori europene?-

Eu cred că trebuie să fii orb, sau un foarte prost om politic, pentru a nu înțelege că singura cale reală, singurul mesaj de care România și românii au cu adevărat nevoie, este cel pro-european, pentru că acolo se află sursa stabilității, a dezvoltării și a securității noastre.Inclusiv în opoziție, așa-zisul pol de dreapta nu mai știe cum să atace PNL – ciudat, dat fiind că PNL reprezintă de la 1875 adevărtata Dreaptă în România – sau chiar Justiția ori statul de drept, sau lupta împotriva corupției, brusc, datorită unor interese de partid! Rezultatul? Și-au pierdut și direcția și identitatea și, desigur, și-au trădat electoratul. Vi se pare responsabil?

Dacă nu vi se pare, atunci cred că veți fi de acord cu concluzia mea: România are nevoie de un discurs pro-european clar și asumat, iar singurul partid care poate face asta, în condițiile în care celelalte sunt ocupate ori cu a ataca liberalii, ori cu a-i concura pe extremiști, este PNL! PNL este printre cele mai vechi partide liberale din Europa, cu o tradiție pro-europeană de, imediat, un secol și jumătate, cu rezultate care includ atât repunerea României pe harta continentului cât și modernizarea țării, prin obținerea Independenței la 1877, reîntregirea neamului la 1918, Constituția de la 1923, ieșirea din criza anilor 30…Iar apoi, după regimul comunist și după Revoluție, PNL a fost mereu garantul dezvoltării României și al re-alinierii noastre la Europa, casa căreia i-am aparținut dintotdeauna.

Vreau să vă aduc aminte că atâta vreme cât PNL a condus Guvernul, în ciuda situației din regiune dar și a crizelor la nivel european, bugetul s-a încadrat în deficitul negociat cu Comisia Europeană, am reușit să creștem pensiile cu 41% în 3 ani, am reușit să avem stabilitate, am sprijinit economia și am demarat marile investiții de care țara avea nevoie. Ca dovadă, astăzi se lucrează la peste 700 de km de autostradă, proiecte inițiate de Guvernul PNL și multe sprijinindu-se pe finanțări de la UE!Și totuși, nu există la ora actuală niciun partid care să facă din aceste mesaje pro-europene, atât de importante în contextul cu care ne confruntăm, o prioritate, deși ele sunt naturale, normale și ne-au adus până unde suntem azi: la creșterea PIB-ului, a investițiilor, a locurilor de muncă, a salariilor.Eu cred că pentru a se diferenția, pentru a câștiga, PNL trebuie să prezinte clar mesajul său pro-european, singurul care servește României, în vreme ce luptă atât cu excesele PSD, atât cu ipocrizia celor care se pretind de dreapta deși nu sunt, cât și cu extremiștii anti-europeni.Mesajul pro-european are, desigur, două fațete. Cel exprimat prin idei și cel exprimat prin fapte. Iar aici, PNL excelează.

Vreți să vedeți mesajul pro-european al PNL? Priviți la Cluj și la Oradea, la ce miracole au înfăptuit doi primari PNL cu adevărat europeni. Acolo se vede bine ce înseamnă a fi în Europa, la fel cum în multe alte orașe se vede ce înseamnă să nu ne intereseze Europa. Oare locuitorii lor ce ar prefera? Investiții, infrastructură, educație, salarii, sau gargară șoșoșistă? Pe de altă parte însă, ideile contează la fel de mult ca faptele. Odată, și elementar, pentru că fără ele faptele nu ar exista. La acest capitol însă, PNL nu excelează. Temele europene par a fi uitate în hățișurile guvernării, când tocmai ele sunt cele care contează pentru că fără ele ne-am întoarce decenii în timp!

Mai mult, politic vorbind, ceea ce prezint eu ca oportunitate pentru liberalii adevărați din România este la ora asta un culoar oarecum părăsit, un culoar pe care așteaptă însă milioane de români care simt și știu bine că ei sunt la fel de europeni ca orice altă nație membră a UE. Iar aceste milioane de români trebuie să aibă o voce.Singura voce care îi poate reprezenta, și vorbim de milioane de oameni, este PNL.Vrem să ne păstrăm identitatea și să ne apărăm electoratul? Atunci PNL trebuie să să îmbrățișeze, natural și normal, Europa, casa noastră, casa căreia i-am aparținut mereu. Este singurul lucru care merită spus și de care România are nevoie.