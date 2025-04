Reacția lui Crin Antonescu, întrebat dacă Dragnea ar fi avut dosar, în cazul în care el ar fi fost preşedinte

Candidatul Alianţei „România Înainte” la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat luni, în cadrul unei dezbateri organizate de Digi24 la Palatul Cotroceni, că nu a generat și nu va genera niciun dosar politic, subliniind că dosarele penale trebuie să fie instrumentate exclusiv de justiție, nu de președinte.

Antonescu a fost întrebat dacă Liviu Dragnea, fost lider PSD, ar fi avut dosar, dacă el ar fi fost preşedinte în ultimii ani.

"Dacă eu aş fi fost preşedinte într-unul dintre mandatele predecesorilor mei ultimii doi în oricare, n-am fi fost în situaţia asta, iar dacă domnul Liviu Dragnea ar fi avut sau nu dosar n-aş putea să vă spun, pentru că nu i l-aş fi făcut eu, cum nu l-aş face nici acum, nici domnului Dragnea, nici altcuiva. Dosarele tuturor politicienilor şi tuturor cetăţenilor şi vieţilor de drept din ţara asta trebuie făcute de organismele îndreptăţite prin Constituţie. N-am cum să vă spun dacă ar fi avut sau nu domnul Dragnea dosare", a spus Antonescu, la dezbaterea organizată de Digi 24 la Palatul Cotroceni.

Acesta a fost întrebat şi despre declaraţiile sale de la acel moment referitoare la dosarele în cazul lui Liviu Dragnea.

"Eu nu am spus că nu ar fi trebuit să se facă dosare, eu nu am spus că era vinovat sau nu e vinovat Dragnea. (...) Eu am spus doar în legătură cu primul şi al doilea, dar mai ales primul proces în care Liviu Dragnea a fost condamnat, fără să mai fiu de mult aliat politic cu el şi fără să fim în vreun fel apropiaţi, că sunt dosare suspecte de conţinut politic. Pentru că Liviu Dragnea, dacă vreţi să discutăm în amănunt, şi nu-i singurul caz, la primul dosar a fost condamnat din cât am văzut şi slavă Domnului au fost destul de publice şi acuzaţiile şi sentinţa, pentru lucruri pe care în campanie electorală, fără a fi ilegale, le fac 90% din oamenii care fac campanie electorală. Iar în al doilea, fără ca el să fi semnat ceva pentru angajarea de către altcineva, a două persoane, deci nu pentru jefuirea bugetului de stat sau altceva. Asta a fost părerea mea. N-am împiedicat cu nimic şi n-aş fi făcut-o şi n-am făcut-o când aveam funcţii politice în statul român. Evident că de acum înainte sau dacă aş fi preşedinte, n-aş face-o. Dar vă spun un lucru. Aş vrea să fie limpede că dacă voi fi sau nu eu preşedinte, în ţara asta şi într-un stat de drept, (...) penal este cine spune legea că e penal, nu cine spune presa că e penal, nu cine spun adversarii politici sau colegii politici, numai când spune justiţia că e penal la capătul unui proces corect în conformitate cu Codul penal. În rest, dosare face justiţia, nu preşedintele", a susţinut Antonescu.

El a subliniat că nu a generat şi nu va genera niciun dosar politic.

"O cale destul de simplă pentru un preşedinte succesor al lui Băsescu este să nu genereze dosare politice şi nu voi genera. (...) Eu n-am generat şi n-aş fi generat şi nu voi genera niciun dosar politic", a dat asigurări Antonescu.