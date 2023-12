Avantajul chirurgiei robotice in abordarea tumorilor pancreatice, cu Prof. dr. Octav Ginghină Spitalul Memorial Băneasa

În România, cancerul pancreatic are o rată de supraviețuire la 5 ani de la diagnosticare de aprox 12% . Cancerul pancreatic este recunoscut că fiind cel mai letal la nivel global, în 90% dintre cazuri ne fiind asociat cu factori de risc , în mod special.

Cancerul de pancreas are o vârstă anume când se poate dezvolta în organism? Ce anume face ca acest cancer să eludeze factorii de risc recunoscuți în alte bancare,? Și totuși de ce un individ poate dezvolta un cancer de pancreas? Ce înseamnă tratamentul in acest cancer și cât ajută chirurgia robotică, in acest tip de patologie?

În noua ediție din Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu, toate răspunsurile vin de la Prof. dr. Octav Ginghina, de la Spitalul Memorial Băneasa. Prof. Dr. Octav Ginghină este medic primar chirurgie generală și oncologică, cu supraspecializare în Belgia, în chirurgia ficatului și pancreasului.

În București, desfășuară o activitate bogată în domeniul chirurgiei oncologice, fiind implicat în proiecte legate de oncologia mamară, endocrină și hepato-bilio-pancreatică. De asemenea, Prof. Dr. Ginghină face parte din comitetul de Audit al Societății Europene de Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică, este membru al Societății Europene de Chirurgie Oncologică (ESSO) și Societăţii Europene de Chirurgie a Sânului.