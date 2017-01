Spion de ocazie: cum poţi spiona un telefon cu Android sau iPhone

Dacă vrei să ştii cum spionezi un telefon mobil, înseamnă că ai trecut de celelalte etape. Totuşi, trebuie reţinut că legalitatea gestului de a spiona un telefon mobil variază foarte mult de la caz la caz şi de la ţară la ţară. Acelaşi principiu este valabil şi dacă te gândeşti de exemplu să înregistrezi apeluri telefonice în scopul utilizării înregistrărilor într-un proces.

Dacă îţi supraveghezi copilul minor sau angajaţii prin intermediul telefonului de firmă (în interes de serviciu), ar trebui să nu ai probleme. Dacă vrei să ştii cum spionezi un calculator, există şi pentru acesta soluţii, dar, deocamdată, dispozitivele mobile sunt mai tentante, mai populare. Ţine cont însă că nu este disponibilă pentru cetăţeni obişnuiţi o metodă gratuită prin care introduci un număr de telefon într-o fereastră şi subit afli întregul traseu al acelui telefon, istoricul apelurilor şi întregul conţinut al conversaţiilor de pe WhatsApp.

Toate acestea se pot realiza doar cu programe dedicate de spionaj, majoritatea contra cost cu preţuri destul de generoase. Pe iOS ai nevoie însă de un telefon cu jailbreak făcut. Pe Android, modul prin care instalezi un program de spionaj este mult mai simplu. În plus, dacă ai un mobil cu drepturi de root, poţi obţine acces la conversaţiile şi pozele de pe Facebook Messenger, BBM, Viber sau mail. În plus, ai acces la discuţiile de pe WhatsApp

Există multe servicii online care se mândresc cu acest serviciu de spionaj. Cu review-uri bune şi foarte bune sunt Bosspy, Mobile Spy, SMS Spy, Spy to Mobile, Stealth Genie, Top Spy şi multe alte variaţii ale cuvântului Spy. Eu am folosit Hellospy. Îţi poţi crea un cont gratuit de 2 zile pentru Hellospy pe Hellospy.com. După cele 48 de ore vei plăti 30 de dolari pe lună pentru serviciu, 60 de dolari pentru 3 luni şi 120 de dolari pentru un an.

