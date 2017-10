Asistentul personal virtual Apple, Siri, crede că imnul naţional al vecinilor bulgari este Despacito

Putem spune că Despacito este chiar şi mai populară de atât. Se pareă că asistenutul virtual personal prezent pe terminalele Apple, Siri, crede că melodia originară din America de Sud este chiar imnul naţional al Bulgariei. Eroarea a fost descoperită de un utilizator de pe reddit. Imnul real al Bulgariei se intitulează ”Mila Rodino”.

Toată situaţia a fost relatată de publicaţia Cnet, care a testat direct în Siri acest fapt, utilizând întrebarea ”What is the national anthe of Bulgaria” (Care este imnul naţional al Bulgariei). Rezultatul a fost unul amuzant, asistentul virtual afişând pe ecran melodia Despacito, după cum se poate vedea în imaginea de mai jos.

Foto: Cnet

Între timp, Apple a rectificat eroarea din asistentul său virtual, iar Siri afişează acum rezultatul corect.