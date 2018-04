Revolut se lansează oficial în România în luna mai. Cum cumperi monede virtuale cu ajutorul serviciului

Revolut va deschide un birou în România în luna mai, a anunţat Andrius Biceika, Head of Country Managers, pe scena conferinţei Emerging Fintech for the Real Economy care a avut loc în Bucureşti. Formată dintr-un Country Manager şi o echipă de marketing de mici dimensiuni, echipa locală a Revolut va fi responsabilă de creşterea şi dezvoltarea pieţei din România.

Revolut le permite utilizatorilor să deschidă un cont curent în aplicaţie în câteva minute, să efectueze transferuri domestice şi internaţionale gratuite, să deţină şi să schimbe 25 de monede în aplicaţie folosind cursul de schimb real (interbancar) şi să cheltuie bani în întreaga lume, în 130 de monede, fără taxe şi comisioane ascunse, folosind un card contactless VISA sau MasterCard.

Înfiinţat în iulie 2015 în Londra de Nikolay Storonsky şi Vlad Yatsenko, Revolut vrea să devină o alternativă la un cont curent pentru gestionarea întregii activităţi financiare a utilizatorilor săi. Utilizatorii vor putea opta pentru servicii precum debit direct, depozite de economii inteligente “Vaults”, asigurare de călătorie bazată pe geolocalizare şi expunere la criptomonede. Aceştia pot şi să cumpere şi să tranzacţioneze Bitcoin, Litecoin şi Ethereum.

Compania fintech a atras până în prezent peste 1.800.000 de utilizatori şi a procesat tranzacţii de peste 12 miliarde de dolari. Clienţii Revolut primesc notificări imediat ce cheltuie bani, văd cheltuielile pe categorii, au acces la instrumente de bugetare şi măsuri de securitate sporită precum abilitatea de a utiliza gratuit carduri virtuale de unică folosinţă sau de a activa setări de siguranţă bazate pe locaţie şi proximitate.