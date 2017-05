eMag îţi livrează şi în weekend, dacă eşti dispus să plăteşti în plus pentru serviciu

eMag susţine că a realizat, în 2016, o cifră de afaceri de 2,02 miliarde lei în România, cu 45% mai mult faţă de anul trecut. Creşterea a venit ca urmare a investiţiilor realizate în tehnologie şi dezvoltarea eMag Marketplace (o platformă pusă la dispoziţia altor magazine care vor să ajungă mai uşor la clienţi - are peste 3.500 de vânzător). Odată cu acest anunţ, şi alte câteva mai mici, eMag a spus şi că pregăteşte un serviciu de livrare în intervale orare specifice.

Acum funcţionează parţial planul acesta, dar livrare în două ore după ora 15. Şi plăteşti în plus pentru serviciu. Din vară, clienţii vor avea opţiunea să comande prin serviciul de livrare în anumite intervale orare, atât în Bucureşti, cât şi în oraşele în care are showroom-uri (11 în total). Preţul suplimentar va fi între 18 şi 22 de lei şi poţi alege chiar şi pentru weekend. Tot anul acesta, eMag susţine că oferta va ajunge la două milioane produse şi peste 7.000 de magazine partenere. În plus, pregăteşte un card de credit pentru cumpărături, în a doua jumătate a anului.

Merită menţionat că, în 2016, traficul a ajuns la 270 de milioane de vizite, cu două luni, septembrie şi decembrie, în care accesarea de pe dispozitive mobile a adus peste 60% din acestea. Pentru 2017 estimează că traficul din mobile va depăşi pragul de 70% din totalul de aproximativ 379 de milioane de vizite estimate pe site.