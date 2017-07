„Bilanţ“ în faţa internetului: ce planuri de digitalizare avea ultimul ministru din cabinetul Sorin Grideanu

Timp de două ore, Augustin Jianu a răspuns întrebărilor de pe Reddit. Cel mai „colorat“ răspuns a fost la întrebarea: „Consideraţi că scena politică română este defectuoasă în acest moment?“ - FUBAR (acronim de la „fucked up beyond all reason“). Au fost însă şi detalii despre cum se întâmplă şedinţele şi cum a fost perioada în guvern. Totuşi, m-au interesat mai mult subiectele cu şi despre tehnologie, iar mai jos sunt câteva dintre acestea.

Una dintre ideile lui Jianu, în timpul mandatului său, era să implementeze prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) un sistem de monitorizare, deoarece, momentan, activitatea se desfăşoară necoordonat pe acelaşi etern „suport hârtie“. Când a venit vorba de GovITHub, o iniţiativă de digitalizare a guvernării lui Dacian Cioloş, Jianu a spus că e o pierdere nesusţinerea unui astfel de proiect.

„Cu siguranţă nu s-au finalizat toate proiectele începute şi nu mi-a plăcut faptul că în campania electorală a fost promovată platforma politică a lui Cioloş pe pagina de fb a GovITHub. Totuşi, consider că abordarea top-down (servicii->aplicaţii->date->infrastructură) este preferabilă unei abordări în care se asamblează infrastructuri care nu livrează nimic ulterior“, a detaliat acesta.

Referitor la perioada cu Cioloş premier, fostul ministru susţine că a colaborat bine cu cei trei miniştri care au deţinut portofoliul MCSI, pe când era director CERT-RO. „Din păcate timpul scurt nu a permis ducerea la bun sfârşit a proiectelor iniţiate, astfel încât să ne dăm seama de impactul lor real“.

El a amintit şi că voia să înfiinţeze Agenţia Naţională pentru Servicii Electronice şi Cloud. „[...] era menită să centralizeze toate resursele IT din administraţia publică şi să ofere servicii de eGuvernare şi servicii suport. În viziunea mea ar fi simplificat procesul de interoperabilizare şi ar fi oferit cetăţenilor o interfaţă unică în interacţiunea cu statul“.

În încheiere, discuţia fiind mai lungă şi poate fi urmărită pe Reddit, s-ar putea să-l vedem pe Jianu într-un startup din domeniul fintech.