După un an, Pokemon Go e un joc de succes cu milioane de jucători activi

Pokemon Go a împlinit un an şi-i merge foarte bine.

Pokemon Go, pe scurt, are la un an distanţă aproximativ 65 de milioane de utilizatori lunar. Este o cifră impresionantă pentru un joc video pe telefon. Totodată, produce bani. Cifra estimativă de până acum arată 1,25 de miliarde de dolari, generată de cumpărarea aplicaţiilor, la nivel mondial. Şi până pe 24 iulie are o promoţie care le permite jucătorilor să aibă ediţii limitate de Pikachu şi să cumpere mai multe articole din magazinul virtual.

Mai mult, Niantic şi-a crescut renumele prin folosirea realităţii augmentată într-un joc video, noutate spre care se vor îndrepta, dacă n-au început deja, companii precum Microsoft, Apple, Facebook. Chiar dacă Pokemon Go nu îşi numără utilizatorii cu miliardele, ca Facebook, de exemplu, tot a ajuns la o masă critică pentru succes.

În prima lună de la lansare, aproximativ 500.000 de români şi-au instalat aplicaţia, atât versiunea iOS, cât şi Android. Desigur, tendinţa a fost descrescătoare, de la 12.000 de instalări pe zi în iulie la 2.000 pe zi, la începutul lunii septembrie 2016. Între timp, compania a încheiat parteneriate cu restaurante şi puncte de interes, pentru a atrage jucători acolo.