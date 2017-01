Superbogaţi pregătiţi de Apocalipsă: ce buncăre şi planuri îşi fac pentru viitor

Un cuvânt pe care s-ar putea să-l mai întâlneşti în următorii ani este „survivalism“, adică adepţii curentului „supravieţuirii“, dispuşi să investească mulţi bani în pregătirea pentru un viitor marcat de instabilitate. Publicaţia „The New Yorker“ a publicat în ediţia recentă un reportaj despre cei din Silicon Valley, New York şi alte locuri care investesc în buncăre şi soluţii de conservare a vieţii.

Conform lui Reid Hoffman, cofondator LinkedIn, mişcarea aceasta în rândurile miliardarilor este inspirată, în primul rând, de teama că inteligenţa artificială va prelua atât de multe sarcini în viitor, încât cei rămaşi în urmă se vor revolta împotriva tehnologiei. Altfel spus, vom vedea o lume în care războiul va fi contra progresului şi contra evoluţiei, fără încercări de adaptare.

Pe grupuri private de Facebook, diverşi milionari şi miliardari fac schimb de sfaturi cu privire la măşti de gaze, buncăre, dar şi locuri ferite de efectele schimbării climatice. Unul dintre aceştia, directorul unei companii de investiţii, spune că are un elicopter pregătit tot timpul, dar şi un buncăr cu sistem de filtrare a aerului.

Motivaţia umană e complexă şi cred că oamenii pot spune (după ce şi-au asigurat cumva viaţa - n.r.): „Acum am o plasă de siguranţă pentru lucrul acela care mă sperie“. Reid Hoffman

Larry Hall, directorul Survival Condo Project, a transformat ideea de buncăr într-un complex de locuinţe. El a contruit apartamente de lux într-un siloz de rachete de 15 etaje. Toate sunt sub pământ şi ar putea fi o soluţie potrivită pentru supravieţuire, de unde şi înclinaţia unora dintre bogaţi să atace locul şi să se ascundă acolo, în caz de probleme. Firesc, Hall are o armată care să-i păzească locul.

Steve Huffman, cofondator şi director executiv Reddit, cu o avere de şase sute de milioane de dolari, susţine că s-a pregătit cu motociclete şi arme, provizii şi muniţie pentru a rezista în cazul unei destabilizări sociale. Teama lui a pornit de la filmul „Deep Impact“, când un asteroid a lovit Oceanul Atlantic şi lumea a murit în timp ce încerca să scape de un tsunami. O parte din cadre au fost filmate aproape de liceul său, de unde şi teama accentuată.

Pentru alţii, este doar joacă şi divertisment pentru adulţi. Un fel de viaţă reală trăită în stil SF. Deocamdată, nicio tabără n-are dreptate în totalitate, dar una cu siguranţă va câştiga. Cândva, într-un viitor mai SF şi mai stabil sau instabil.