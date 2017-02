Lichenul de piatră, leac pentru bolile de sezon

Lichenul de piatră (Cetraria islandica) conţine mari cantităţi dintr-o polizaharidă numită lichenină, precum şi celuloză, acid cetraric (amar), acid lichensterinic şi zaharuri. În medicina naturistă se foloseşte lichenul în întregime, recoltat în condiţii uscate şi curăţat de impurităţi.

Util în cazul virozei şi tusei

Potrivit medicului apifitoterapeut Cristina Bălănescu, lichenul de piatră are efect energizant, mucolitic (acţionează asupra secreţiei mucoase), are acţiune antispastică şi este un bun detoxifiant al metalelor grele. Are miros foarte slab, dar atunci când este umezit degajă un miros specific, iar gustul este amar. De asemenea, are un rol foarte important în afecţiunile sezonului rece, în special în perioada de convalescenţă, fie că vorbim de viroze, tuse iritativă sau productivă, răguşeală sau bronşită cronică.

Remediu tradiţional în ţările nordice

Pulberea sau făina de lichen este un remediu tradiţional folosit mai ales în ţările nordice pentru a trata afecţiunile respiratorii precum bronşite, TBC şi pneumonie. Făina se obţine prin măcinarea lichenului cu râşniţa sau prin alte metode. Remediul este util şi în perioadele de convalescenţă. Se ia câte 1 linguriţă de pulbere de lichen de piatră, de 3-4 ori pe zi, pe stomacul gol. Se fac cure pe durate mai mari, în funcţie de gravitatea simptomelor.

Creşte pofta de mâncare

Remediile din lichen de piatră pot fi întrebuinţate în afecţiunile gastrice şi în combaterea senzaţiei de vomă. În plus, stimulează pofta de mâncare.Pentru afecţiuni digestive, în special cele însoţite de pierderea apetitului, medicul Cristina Bălănescu recomandă un decoct. Se adaugă 20 g de lichen de piatră uscat în 300 ml de apă care clocoteşte. Se lasă la fiert 7-8 minute, apoi se strecoară imediat şi se bea remediul călduţ sau rece. Se recomandă să se consume 2-3 căni pe zi, între mesele principale.

