Sucul care îţi accelerează metabolismul

În amestec cu sucul de lămâie, gelul de aloe vera şi ghimbir, sucul de castraveţi te ajută să slăbeşti mai uşor şi stimulează metabolismul, cu atât mai mult dacă îl bei seara. În timpul somnului, activitatea metabolică scade, iar sucul începe să acţioneze. Pentru a-l face, combină într-un blender un castravete descojit, o lămâie, câteva fire de pătrunjel, o linguriţă de ghimbir, alta de suc de aloe vera şi o jumătate de pahar de apă.



Previne retenţia de lichide



Balonarea şi retenţia de apă pot fi combătute şi cu suc de castraveţi. În plus, va trebui să ai grijă să elimini sau să reduci consumul de grăsimi şi sare. Seminţele de castravete previn constipaţia, iar aportul de magneziu pe care-l aduce sucul reglează tranzitul intestinal, deci te fereşte de balonare.



Combate îngrăşarea după ce ai slăbit



Băut în amestec cu suc de ananas, cel de castravete îţi sporeşte şansele să slăbeşti, fără a recâştiga din kilogramele pierdute. Băutura conţine vitamina C şi bromelină, o substanţă din ananas care accelerează metabolismul. Vitamina C previne obezitatea şi permite corpului să intensifice cu până la 30% arderile de grăsimi acumulate.

