VIDEO Simona Halep, magie la Roma. „Punct ireal reuşit de româncă“

A fost 6-1, 6-0 după o prestaţie aproape perfectă a Simonei Halep, care a atras aprecierile presei internaţionale.

Simona a declarat că iubeşte arena pe care s-a jucat meciul, una cu totul specială. “La 3-1 am simţit că am un mic avans, m-am relaxat şi am deschis jocul mult mai bine. M-am mişcat foarte bine, îmi place acel teren, de fapt ador acel teren, Pietrangeli, cred că e cel mai frumos din lume. Sunt mai relaxată decât la Madrid şi mă simt mult mai bine. Mă bucur de timpul petrecut pe teren. Sper ca şi următorul meci să fie pe Pietrangeli”, a spus Halep, care va juca în meciul de astăzi cu Madison Keys.

Cele două sportive au mai fost adversare de şase ori, scorul general fiind 5-1 pentru Halep.

Ultima dată, Halep şi Keys au fost adversare la Turneul Campioanelor, în 2016, când învingătoare a fost românca, scor 6-2, 6-4.

În meciul cu Naomi Osaka, Simona a stârnit aplauzele tribunelor cu lovitura ei preferată, rever în lung de linie.