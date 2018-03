VIDEO „Groparii“ României: Cine sunt cei doi fotbalişti care şi-au bătut joc de destinul unei generaţii

Prostia înfiorătoare a unui fotbalist de 18 ani şi gafele unui portar umflat cu pompa au schimbat destinul unor puşti care au fost aproape de o mare performanţă.

România U19 a avut şansa unei calificări la Campionatul European după opt ani. Totul părea că se leagă pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Meciurile decisive cu Serbia, Suedia şi Ucraina s-au jucat pe teren propriu, iar după două victorii cu Serbia (4-0) şi cu Suedia (2-1), trupa pregătită de Adrian Boingiu avea nevoie de un punct cu Ucraina pentru a obţine biletele spre turneul final.

La Ploieşti, România U19 a condus cu 1-0, după golul lui Olimpiu Moruţan din minutul 77. Doar că, după ce a înscris, mijlocaşul legitimat la FC Botoşani şi-a scos tricoul, deşi avea deja un „galben“, a mai primit un avertisment şi a fost eliminat!

Din cauza prostiei lui Moruţan, România U19 a jucat finalul partidei cu un om în minus! Ucrainenii au prins astfel aripi şi au atacat în disperare de cauză. Iar portarul Andrei Vlad le-a şi dat o mână uriaşă de ajutor.

Goalkeeper-ul de la FCSB a comis-o de două ori, mai întâi în minutul 84, iar apoi în minutul 90+2, iar Ucraina U19 a întors rezultatul şi s-a calificat în dauna României U19 la Euro 2018!

Patronul de la Botoşani a avertizat că Moruţan e cu capul în nori

Prostia lui Moruţan şi gafele lui Vlad au „îngropat“ o echipă întreagă. Despre Moruţan, chiar patronul de la FC Botoşani, Valeriu Iftime, a avertizat în luna februarie că e un jucător căruia vedetismul i s-a urcat la cap.

„Cea mai mare deziluzie e Moruţan. La meciul cu Viitorul, am văzut un TGV contra unui tractor stricat. Mă refer la Ianis Hagi vs. Olimpiu. Oriunde ar juca, n-are dreptul să se comporte aşa, la cât s-a vorbit despre el. Are 18 ani, are maşină frumoasă şi o gagică pe măsură şi crede că e buricul pământului. În condiţiile astea, cam uiţi că eşti fotbalist“, a spus Iftime despre Moruţan, care va juca la FCSB din vară, după ce a fost transferat pentru 700.000 de euro.

Andrei Vlad, lăudat de „specialiştii“ Stoica şi Becali

Celălalt gafeur din partida cu Ucraina U19 e Andrei Vlad, goalkeeperul despre care Mihai Stoica a dat o declaraţie halucinantă în vara anului 2017.

„Meme mi-a spus că Andrei Vlad îţi dă fiori, atunci când îl vezi stând în poartă“, a spus Gigi Becali. Ulterior, chiar latifundiarul din Pipera l-a catalogat pe Vlad drept un „Messi al portarilor“.

Doar că, între timp, Andrei Vlad a ajuns rezervă şi la FCSB din cauza greşelilor comise, iar acum a gafat şi la nationala U19.

VEZI GOLURILE MECIULUI ROMÂNIA U19 - UCRAINA U19