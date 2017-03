Veste bună pentru iubitorii scrimei. Una dintre „fetele de aur“ se întoarce pe planşă în luna octombrie

Ana-Maria Popescu şi Loredana Dinu au fost alese, miercuri, în Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Scrimă. Ana-Maria Popescu spune că la federaţie este nevoie de o echipă la fel de sudată precum cea care a cucerit aurul olimpic anul trecut. De asemenea, ea intenţionează să revină în competiţii, având în plan să participe şi la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo.

"Spada a rămas pe podium, ca să mă exprim aşa. Mă bucur că oamenii au încredere în noi. A contat cred ceea ce am realizat pe planşă. Dar la ce ne-am înhămat acum nu mai contează. Oricât de campioane am fi noi şi oricâte medalii am fi cucerit, aici este vorba de altceva şi trebuie să facem tot ce ţine de noi să ajutăm scrima românească, indiferent că vorbim de actualii sportivi sau de juniorii pe care îi avem. Sunt foarte multe lucruri de făcut, trebuie să formăm o echipă. Eu făceam echipă cu oricine ar fi câştigat aceste alegeri, sper să putem colabora foarte bine între noi, pentru că este nevoie de o echipă, exact cum am fost noi la Rio, aşa trebuie să fim şi aici, să dăm totul pentru scrimă", a spus ea.

Întrebată ce ar trebui făcut la început, Ana-Maria Popescu a răspuns: "Momentan nu pot să punctez, pentru că am în cap foarte multe idei, proiecte. Pe mine mă interesează cel mai mult promovarea acestui sport şi, pe lângă asta, vreau să fiu vocea sportivilor şi a antrenorilor, pentru că de multe ori uităm că prin ei vin rezultatele. Îmi asum acest rol, să merg să vorbesc să aflu problemele, pentru că toţi ştim să vorbim foarte frumos, toţi ştim să propunem lucruri foarte interesante, dar mă interesează din punct de vedere al faptelor ce pot să fac şi asta cât mai curând. Bineînţeles, până mă voi întoarce înapoi, pe planşă. În octombrie o să revin, dar până atunci consider că am suficient timp la dispoziţie ca să aflu părerea lor. Nu mă gândesc ca de mâine să mă trezesc la 08.00 şi să vin la birou, dar sunt foarte multe de făcut, trebuie să ne întâlnim toţi, să ne punem la masă şi să vedem cine ce are de făcut pe partea lui".