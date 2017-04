Vedetele snooker-ului se vor înfrunta la Campionatul Mondial. 135 de ore de transmisiuni în direct pe Eurosport

Eurosport are programate peste 135 de ore de transmisiuni pe Eurosport 1, Eurosport 2 şi Eurosport Player, de-a lungul celor 17 zile de competiţie de clasă mondială. Transmisiunile vor beneficia de analize realizate de către unele dintre cele mai cunoscute numeale acestui sport. Jimmy White, de şase ori finalist al Campionatului Mondial, Joe Johnson, campionul mondial din 1986 şi legendarul Neal Foulds vor oferi fanilor perspectiva din culisele turneului de la Sheffield, Anglia.

Colin Murray şi Matt Smith, doi respectaţi oameni de televiziune britanici vor fi gazdele transmisiunilor Eurosport, transmisiuni ce vor beneficia de tehnologiile de ultima oră din domeniu, pentru îmbunătăţirea calităţii vizionării. Eurosport va utiliza tehnologia Viz Libero – Viz a proiectat un pachet personalizat pentru transmisiunile de snooker ale Eurosport – precum şi tehnologie „touch-screen”. Tehnologia Viz Libero va permite telespectatorilor sa vada cum ar trebui executata o lovitura pe masa cu postav prin trasarea traiectoriei pe ecran, in timp ce sunt afisate distantele parcurse si vitezele fiecarei bile jucate. Tehnologia „touch-screen” va permite experţilor de snooker ai Eurosport să repoziţioneze bilele pe masa de joc, pentru analiză. În pregătirea startului meciurilor de pe tabloul principal ale Campionatului Mondial de Snooker, Eurosport va transmite şi turneul de calificare pe Eurosport Player, iar tragerea la sorţi a meciurilor de pe tabloul principal va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook Eurosport, joi 13 aprilie, de la ora 10.00.

Pe lângă transmisiunile Eurosport ale meciurilor Campionatului Mondial de Snooker va fi difuzata şi o serie de programe scurte prezentate de Ronnie O’Sullivan, care vor conţine analize unice ale tacticii de joc de folosit împotriva jucătorilor de top ai lumii. Cu ocazia acestei a 40-a ediţii a turneului mondial, Eurosport va intervieva nume celebre ale lumii snookerului, care îşi vor depăna cele mai frumoase amintiri. În parteneriat cu World Snooker, Eurosport a anunţat anul trecut încheierea unui acord cu durata de 10 ani, în baza căruia cele mai importante turnee de snooker vor fi difuzate în direct pe canalele Eurosport, an de an pana în 2026. În 2017, Eurosport transmite 17 turnee – printre care Masters-ul şi Campionatul Marii Britanii–difuzând în jur de 800 de ore de acţiune în direct, consolidându-şi statutul de „Gazda a Snooker-ului” în Europa.

* ne-exclusiv in Marea Britanie