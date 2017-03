Vedetele din muzică şi sport, alături de o cauză nobilă

Printre acestea se numără Adrian Enache, Paul Georgescu (cel mai rapid român care a traversta Canalul Mânecii), fostul fotbalist Giani Kiriţă, Andrei Ştefănescu („Alb şi Negru”) sau Cornel Pasat.

Asociaţia Faborisa colaborează de mai bine de 6 ani cu Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, secţiile de pediatrie din Bucureşti, care deserveşte copii ce au nevoie de îngrijire pulmonară. Aici sunt internaţi copii din toată ţara care suferă de astm bronşic sau TBC, iar în anumite cazuri sunt copii care sunt internaţi chiar şi câteva luni. http://www.asociatiafaborisa.ro)

„Până pe 31 martie la Alexandreea Club Fitness @ Spa poţi dona mişcările din antrenamentul tău cardio. Tot ceea ce trebuie să faci este să foloseşti echipamentele cardio şi să fii conectat la profilul My Wellness. Dacă nu ai cont, îţi poţi face unul aici https://www.mywellness.com/ sau poţi instala aplicaţia prin intermediul Google play (Android) sau App Store (iOS). Am ales să ne alăturăm cauzei nobile „Donăm fiecare mişcare Asociaţiei Faborisa” în cadrul concursului „Let’s Move for a Better World”, ca să ne mişcăm pentru o lume mai bună, sub sloganul LetsMoveforaBetterWorld #Romania #AlexandreeaCLUB #Technogym”, a declarat Alexandru Hârleşteanu, patronul Alexandreea Club Fitness @ Spa.