Valentino Rossi înconjoară Pământul cu Marele Premiu al Spaniei MotoGP

Marele Premiu al Spaniei este unul de tradiţie în MotoGP, iar în acest an cursa se întoarce pe Circuito Permanente de Jerez, acolo unde, dintre actualii piloţi din campionat, Valentino Rossi deţine recordul de victorii.

Piloţii MotoGP şi familia lui Angel Nieto în timpul dezvelirii bustului lui Nieto de la poarta 2 a circuitului Jerez de la Frontera pe 3 mai 2018 la Jerez de la Frontera, Spania. (Credite foto: Getty Images)

Italianul a câştigat de 7 ori la Jerez, începând cu 2001, ultima sa victorie venind acum doi ani, în 2016. Rossi se află abia pe locul 7 al clasamentului general după primele trei curse din acest sezon, însă va spera să urce în clasament odată cu weekendul acesta.

Pilotul Yamaha va fi în prim-plan şi pentru un record ce urmează să fie depăşit. Odată cu turul 15 al Marelui Premiu, Rossi va fi parcurs 40.075 km de cursă în carieră – echivalentul întregii circumferinţe a Pământului.

În fruntea clasamentului, duelul dintre Andrea Dovizioso şi Marc Marquez va continua la Jerez. Cei doi sunt despărţiţi de un singur punct – în favoarea italianului – însă Marquez este pe val după ce a înregistrat a 6-a sa victorie la rând pe Circuit of the Americas, acum două săptămâni.

Marquez este principalul favorit la victorie în Spania. El a înregistrat un singur succes la Jerez, în 2014, însă se anunţă omul de bătut pentru restul plutonului, în frunte cu Rossi. Colegul italianului de la Yamaha, Maverick Vinales, se află şi el în luptă, la fel ca şi Dani Pedrosa de la Honda, care a câştigat cursa de anul trecut.

Întrecerea din Spania a avut patru câştigători diferiţi în ultimii patru ani, astfel încât ea ar putea fi destul de imprevizibilă şi în acest an. Cal Cruthlow şi Johan Zarco vor încerca să fie implicaţi în lupta pentru victorie, precum şi Andrea Iannone de la Suzuki, care a obţinut primul său podium din 2016 încoace în SUA.

Festivalul MotoGP de la Jerez îl va purta, de asemenea, în memorie pe Angel Nieto. Fostul mare motociclist spaniol încă deţine recordul de victorii în Marele Premiu al Spaniei, câştigând de 11 ori cursa între 1970 şi 1984. Nieto a decedat anul trecut, la vârsta de 70 de ani.

Toate sesiunile celor trei clase de concurs, Moto3, Moto2 şi MotoGP, cu excepţia antrenamentelor de vineri, sunt transmise în direct pe Eurosport 1. Cursele au loc începând de la ora 12:00 în ziua de duminică, evenimentul principal, cursa MotoGP, având startul la ora 15:00.

Programul transmisiunilor MotoGP:



Sâmbătă, 5 mai:

10:00 – Antrenamente 3 Moto3

10:55 – Antrenamente 3 MotoGP

11:55 – Antrenamente 3 Moto2

13:35 – Caificări Moto3

14:30 – Antrenamente 4 MotoGP

15:10 – Calificări MotoGP

16:05 – Calificări Moto2

Duminică, 6 mai:

9:40 – Încălziri Moto3, Moto2, MotoGP

12:00 – Cursă Moto3

13:20 – Cursă Moto2

15:00 – Cursă MotoGP