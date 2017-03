Un fotbalist a venit la Becali cu invitaţiile de nuntă. „I-am zis că nu ajung, dar îi dau toţi banii pe care îi am în buzunar“

"Cu Ovidiu Popescu vă spun în premieră. L-am chemat alaltăieri seară la mine. Avea invitaţii la nuntă, că face nuntă. Dar darul meu de nuntă a fost 8.000 de euro, bani pe care îi aveam la mine. I-am spus că îi dau tot ce am la mine şi aveam 8.000, pentru că nu ştiu dacă ajung la Timişoara. L-am chemat ca să-i dublez contractul, de la 6.000 la 12.000. A rămas uimit. Mai avea 4 ani de contract, acum mai are 5 ani", a spus Becali la Digi Sport, citat de News.ro.

Potrivit digisport.ro, Gigi Becali a menţionat că va cheltui o sumă importantă pentru transferuri în vară, spre deosebire de ultimii ani, când prefera să aştepte calificarea Stelei în grupele cupelor europene înainte de a investi în achiziţii. "Problema asta era în alţi ani, pentru că totul se face în funcţie de bani. Acum nu am de ce. Dar acum mai am de încasat din urmă, de pe Chipciu, Stanciu, Hamroun, Toşca. Vreo opt-nouă milioane de euro. Nu mai risc eu banii mei. Dau banii care au venit din calificări şi din vânzările de jucători. Vreau să fac o echipă puternică. Cumpăr cinci-şase jucători imediat. În mare parte îi ştiu deja. Dar nu pot să vi-i spun, nu am voie", a explicat el.

Becali ar vrea să îl aducă la Steaua pe mijlocaşul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac. "Deac, în opinia mea, e printre primii doi mijlocaşi din România. L-am văzut acum, în meciul ăsta. Am făcut o mare greşeală că nu l-am luat. Am vrut să-l iau, dar nu o să mai fac greşeala să mă consult, nu mai întreb. Când am făcut-o, am luat doar ţepe. L-am văzut şi în meciul cu Viitorul, când a marcat pentru Steaua. Ştia care va fi viitoarea lui echipă. Are contract încă doi ani, dar eu ştiu că poate pleca liber în orice perioadă de transferuri. N-am vorbit cu el, că n-am voie. Vorbesc din ce ştiu şi eu", a declarat Gigi Becali.