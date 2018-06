Svitolina după meciul cu Buzărnescu: Adversara mea a meritat total victoria. Eu nu mi-am putut găsi ritmul

“Nu ştiam multe despre ea, pentru că a crescut foarte repede. Nu mi-am putut găsi ritmul şi nu am putut lupta. Am avut probleme şi adversara mea a jucat foarte bine. A meritat total victoria. Mi-aş fi dorit să fi jucat mai bine. Mi-aş fi dorit să mă mişc mai bine şi să îmi aleg mai bine loviturile. Însă a fost greu şi nu am putut să mă impun în momentele dificile. Se întâmplă să am şi astfel de zile. Data viitoare sper să reacţionez mai bine. Am avut şanse, dar nu am profitat de ele. Nu mai pot face nimic acum. Doar să revin pe teren şi să muncesc. Să încerc să fiu pozitivă şi să muncesc pentru următoarea mea şansă”, a spus Svitolina, potrivit rolandgarros.com.







Mihaela Buzărnescu, locul 33 WTA şi cap de serie numărul 31, s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Roland Garros, după ce a eliminat-o, vineri, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4, una dintre favoritele la câştigarea trofeului, cu scorul de 6-3, 7-5.





În faza următoare, Buzărnescu, 30 de ani, va evolua pentru prima dată cu americanca Madison Keys, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 13.