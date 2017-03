Soarta lui Daum a fost decisă. Răzvan Burleanu a hotărât ce se va întâmpla cu selecţionerul neamţ al echipei naţionale

"Am făcut un contract cu Christoph Daum pe doi ani de zile, cu obiectiv calificare. Am fost criticat că de ce nu l-am făcut pe patru ani, cu obiectiv calificarea la Euro 2020. Acum, aceiaşi oameni spun că trebuie să plece. În momentul de faţă, Christoph Daum se bucură de toată susţinerea noastră să-şi ducă la îndeplinire mandatul pe care îl are. Bineînţeles că mai sunt şanse de calificare. Atât timp cât suntem doar la un punct distanţă de locul 2, da, matematic avem şanse. Jucători pentru echipa naţională nu pot fi inventaţi peste noapte. Ceea ce staful tehnic face este doar să-i pregătească mai bine iar noi să-i oferim tot suportul financiar necesar pentru această performanţă”, a declarat Burleanu la finalul Comitetului Executiv al FRF.

Oficialul FRF nu este de acord cu criticile din ultima perioadă la adresa selecţionerului Christoph Daum: "În ultima vreme am văzut câţiva ziarişti, dar şi oameni de fotbal, care nu au reuşit să iasă din 2014, când am avut campanie electorală. Sau, pe de altă parte au început deja campania electorală din 2018. Am observat că indiferent ce face Federaţia Română de Fotbal este un dezastru. Dacă selecţionezi un jucător, de ce nu l-ai adus pe celălalt jucător. Dacă ai adus antrenorul A, de ce nu ai adus antrenorul B. Se pare că trăim aşa la un moment dat în România şi ne caracterizează acest lucru, trăim într-un clocot de tipul ăsta plin de venin, în care, de fiecare dată când cineva încearcă să scoată capul este tras de picioare înapoi. Cu siguranţă nu voi intra în acest specific românesc în care să schimbăm antrenorii după câteva etape. Dacă la alţi indicatori nu stăm foarte bine, aici suntem în topul clasamentului”.